Resultados y partidos de hoy

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:50

Oiartzun

Torneo Bankoa ABANCA-DV. Cuartos. Cuatro y medio. Salsamendi, 22; Capellán, 5. Zabaleta, 22; Oskoz, 5. Parejas. Sénior. Beñat Zubizarreta y Landa, 22; Iker Egiguren y Santesteban, 6.

HOY AFICIONADOS

Lekunberri

A las 10.30 de la mañana. Memorial Guillermo Mazo. Tercer puesto. Juvenil. Nazabal contra Anzizar. Finales. Cadete. Rekalde contra Ezkurra. Juvenil. Baleztena contra Aldaz.

MAÑANA AFICIONADOS

Zaldibar

A las 9 de la noche. Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Semifinales. Cestau contra Egurrola. Ituarte contra Murua.

