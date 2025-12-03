Resultados y partidos de hoy
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:50
RESULTADOS
Oiartzun
Torneo Bankoa ABANCA-DV. Cuartos. Cuatro y medio. Salsamendi, 22; Capellán, 5. Zabaleta, 22; Oskoz, 5. Parejas. Sénior. Beñat Zubizarreta y Landa, 22; Iker Egiguren y Santesteban, 6.
HOY AFICIONADOS
Lekunberri
A las 10.30 de la mañana. Memorial Guillermo Mazo. Tercer puesto. Juvenil. Nazabal contra Anzizar. Finales. Cadete. Rekalde contra Ezkurra. Juvenil. Baleztena contra Aldaz.
MAÑANA AFICIONADOS
Zaldibar
A las 9 de la noche. Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Semifinales. Cestau contra Egurrola. Ituarte contra Murua.