Resultados de ayer y partidos de hoy, 25 de octubre

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:20

RESULTADOS

Elizondo

Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Eskiroz, 10; Senar, 22. Primera. Ezkurdia, 10; Peio Etxeberria, 22. Elordi y Zabaleta, 10; Zubizarreta III y Mariezkurrena II, 22.

Tafalla

Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Agirre, 12; Murua, 22. Primera. Jaka, 21; Larrazabal, 22.

Bizkaia de Bilbao

Pala. Torneo por equipos. Individual. Endika García, 3; Camiade, 1 (10-2, 6-10, 10-2 y 10-8). Parejas. Iparragirre y Gaizka Pérez, 2; Zarraga y Canton, 3 (9-10, 10-9, 9-10, 10-7 y 3-5).

Soraluze

Torneo Bankoa ABANCA. DV. Octavos. Promesas. Olaiz y Artetxe, 15; Aldaz y Telletxea, 22. Sénior. Oihan Etxeberria y Xhoe Lazkoz, 22; Hormaetxe y Garaño, 13.

Huarte

Cuatro y medio. Landa, 16; Astiz, 22. Ongay, 22; Sánchez, º6.

Nájera

Cuatro y medio. Cadete. Agirrebeitia, 18; Petaca, 6. Goikoetxea, 11; Caballero, 18. Élite. Jorge Fernández, 22; Eñaut Lizeaga, 16.

Mutriku

Cesta. Campeonato de Euskal Herria élite. Alberdi y Zarandona, 22; Aldazabal y Argoitia, 30. Barrenetxea y Otaño, 27; Arakistain y Lizardi, 30. Arrillaga y Ureta, 23; Basterra y Mandiola, 30.

Alegia

Campeonato de Gipuzkoa. Paleta goma. Sénior. Primera. Final. Eizmendi hnas. (Hernani), 30; Nagore Murua y Olano (Intxurre), 13.

HOY PROFESIONALES

Beotibar de Tolosa

A las 5.30. Artola e Iztueta contra Elordi y Martija. Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Egiguren V contra Amiano.

Olaberria

A las 6. Cuatro y medio de Ados. Larramendi contra Aranburu. Naroa Agirre contra Mujika.

Galarreta de Hernani

A las 4.30. Remonte. Campeonato de Parejas. Segunda. Goikoetxea V y Goikoetxea VI contra Aiestaran hnos. Primera. Jabalera y Juanenea contra Ansa II y Zubiri. Ezkurra II y Larrañaga contra Aldabe y Azpiroz.

Lumbier

A las 6. Mikelarena y Agirrezabala contra Aranburu y Baztan. Campeonato de e-Remonte. Semifinal. Vuelta. Zeberio II y Mitxeo contra Matxin III y Ion (ida, 34-35).

HOY AFICIONADOS

Lazkao

A las 11.30. Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Descenso. Ida. Ibarluzea y Oliden (Lapke II) contra Apaolaza y Erle (Hernani).

Gartzaron

A las 4. Semifinales. Alevín. Mauleon y Agirre contra Goñi y Zubieta. Infantil. Areitio y Madariaga contra Braña e Iñarrea. Neskak. Altxu y Crespo contra Lopez de Okariz y Ozaeta. Cadete. Zufiria y Ugartemendia contra Garmendia y Albizu. Juvenil. Murua y Ormaetxea contra Salaberria hnos. Sénior. Murgiondo y Bergera contra Barbajero y Alduntzin.

Deba

A las 11. Campeonato de Gipuzkoa. Finales. Paleta goma. Juvenil. Gastañazatorre y Maddi Lasa (Behar Zana) contra Uxue Etxarri y Goikoetxea (Behar Zana). Sénior. Segunda. Amaia Aizpuru y Mugartegi (Iruleak) contra Aldazabal hnas. (Behar Zana).