Resultados de ayer y partidos de hoy, 24 de octubre

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:12

RESULTADOS

Alegia

Camp. de Gipuzkoa. División de Honor. Descenso. Ida. Murua e Irazustabarrena (Intxurre), 22; Eneko Labaka y Albeniz (Tolosa), 9.

Zaldibar

Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Izagirre, 6; Egurrola, 33. Parejas. Beñat Zubizarreta y Apeztegia, 22; Etxeita y Erkiaga, 8.

HOY PROFESIONALES

Elizondo

A las 6. Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Eskiroz contra Senar. Primera. Ezkurdia contra Peio Etxeberria. Elordi y Zabaleta contra Zubizarreta III y Mariezkurrena II.

Tafalla

A las 9.15 de la noche. Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Agirre contra Murua. Primera. Jaka contra Larrazabal. Darío y Salaverri II contra Alberdi II y Gabirondo.

Bizkaia de Bilbao

A las 7. Pala. Torneo por equipos. Eliminatoria. Azul contra rojo.

HOY AFICIONADOS

Soraluze

A las 9 de la noche. Torneo Bankoa ABANCA. DV. Octavos. Promesas. Olaiz y Artetxe contra Aldaz y Telletxea. Sénior. Oihan Etxeberria y Xhoe Lazkoz contra Hormaetxe y Garaño.

Huarte

A las 7. Cuatro y medio. Landa contra Astiz. Ongay contra Sánchez.

Nájera

A las 6.30. Cuatro y medio. Cadete. Agirrebeitia contra Petaca. Goikoetxea contra Caballero. Élite. Jorge Fernández contra Eñaut Lizeaga.

Mutriku

A las 7. Cesta punta. Campeonato de Euskal Herria élite. Alberdi y Zarandona contra Aldazabal y Argoitia. Barrenetxea y Otaño contra Arakistain y Lizardi. Arrillaga y Ureta contra Basterra y Mandiola.

Alegia

A las 7. Campeonato de Gipuzkoa. Paleta goma. Sénior. Primera. Final. Eizmendi hnas. (Hernani) contra Nagore Murua y Uxue Olano (Intxurre).