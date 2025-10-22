Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 22 de octubre

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:32

Comenta

RESULTADOS

Uharte Arakil

Memorial Guillermo Mazo. Cuatro y medio. Juvenil. Sagardui, 9; Legarda, 18. Esain, 18; Oieregi, 9. Ariztegi, 3; Alkorta, 18. Olarra, 18; Iraizoz, 9.

HOY AFICIONADOS

Lekunberri

A las 6. Memorial Guillermo Mazo. Cuatro y medio. Juvenil. Bengoetxea contra Oreja. Eguaras contra Gorraiz. Ijurko contra Armendariz. Otamendi contra Gastearena.

MAÑANA AFICIONADOS

Alegia

A las 8.45 de la noche. Campenato de Gipuzkoa. División de Honor. Descenso. Ida. Murua e Irazustabarrena (Intxurre) contra Eneko Labaka y Albeniz (Tolosa).

