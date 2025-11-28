Resultados de ayer y partidos de hoy, 28 de noviembre
Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:23
RESULTADOS
Zaldibar
Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Cuartos. Ituarte, 22; Ramirez, 15. Cestau, 22; Ibarluzea, 11.
Bizkaia de Bilbao
Liga de Naciones. Mano. Hombres. Individual. Francia, 0; Euskadi, 2 (4-10 y 2-10). Parejas. México, 0; Euskadi, 2 (2-10 y 3-10). Pala corta. Semifinales. Euskadi, 2; Chile, 0 (15-5 y 15-3). Francia, 2; Argentina, 0 (15-3 y 15-13). Paleta cuero. España, 2; Estados Unidos, 0 (15-6 y 15-4). Euskadi, 2; Chile, 0 (15-6 y 15-1). Cuba, 0; México, 2 (9-15 y 7-15).
Bilbao-La Esperanza
Liga de Naciones. Tercer puesto. Pelota adaptada. Argentina, 2; Portugal, 0 (15-10 y 15-14). Mano. Féminas. Individual. Francia, 0; México, 2 (7-10 y 4-10).
Barakaldo
Liga de Naciones. Cesta punta. Mujeres. España, 2; México, 0 (15-9 y 15-2). Francia, 2; Portugal, 0 (15-4 y 15-4). Hombres. Cuba, 0; Francia, 2 (2-15 y 6-15). Euskadi, 2; México, 0 (15-9 y 15-9). Cesta. Mujeres. Euskadi, 1; Francia, 2 (14-15, 15-7 y 8-10). México, 2; Portugal, 0 (15-4 y 15-1). Hombres. España, 0; Euskadi, 2 (12-15 y 11-15). Francia, 2; México, 0 (15-5 y 15-7)
HOY PROFESIONALES
Basauri
A las 8.45. Campeonato de Parejas. Serie B. Peña II y Salaverri II contra Zubizarreta III y Aranguren. Primera. Peio Etxeberria y Rezusta contra Zabala y Martija.
Olaberria
A las 6.30. Ados. Iturriaga y Arrastia contra Aranburu y Olatz Ruiz de Larramendi. Cuatro y medio. Barrokal contra Mujika.
HOY AFICIONADOS
Lezama
A las 7. Promesas. Eguzkiza y Navarro contra Iraeta y Karrera. Primera. Julen Alberdi y Sotil contra Beitia y Erkiaga.
Huarte
A las 7. Cuatro y medio. Semifinales. Sarasibar contra Txoperena. Beñat Apezetxea contra Ituarte.
Bizkaia de Bilbao
A las 9 de la mañana. Liga de Naciones. Mano. Hombres. Individual. España-Francia. Parejas. Francia-México. Paleta cuero. Semifinales. España-México y Argentina-Francia. Pala corta. Tercer puesto. Argentina-Chile. Final. Euskadi-Francia.
Barakaldo
A las 12. Liga de Naciones. Cesta punta. Tercer puesto. Mujeres. Francia-México. Hombres. España-México. A las 7. Finales. Mujeres. España-Euskadi. Hombres. Euskadi-Francia.
Abadiño-Tornosolo
A las 7. Trinquete. Campeonato de Euskal Herria élite. Taberna y Otaduy contra Santamaría y Uribe. Larrañaga y Chiapusso contra Aurrekoetxea y López de Calle.
MAÑANA PROFESIONALES
Estella
A las 5.15. Campeonato de Parejas. Serie B. Senar y Ugartemendia contra Amiano y Eskiroz. Primera. Jaka e Iztueta contra Laso y Albisu.
Oiartzun
A las 9 de la noche. Campeonato de Parejas. Serie B. Salaberria y Gaskue contra Murua y Gabirondo. Primera. Artola e Imaz contra Larrazabal y Mariezkurrena II.