Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 23 de noviembre

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:34

Comenta

RESULTADOS

Adarraga de Logroño

Campeonato de Parejas. Serie B. Darío y Loza, 22; Salaberria y Gaskue, 12. Primera. Altuna III y Ezkurdia, 22; Peio Etxeberria y Rezusta, 5.

Olaberria

Cuatro y medio. Ados. Naroa Agirre, 22; Arrastia, 14. Orbegozo, 20; Iturriaga, 22.

Galarreta de Hernani

Remonte. Campeonato de Parejas. Segunda. Goikoetxea V y Goikoetxea VI, 2; Susperregi y Eskudero, 0 (15-9 y 15-12). Primera. Ansa II y Zubiri, 2; Aldabe y Azpiroz, 1 (11-15, 15-10 y 8-6). Aiestaran VII y Larrañaga, 2; Jabalera y Martirena, 0 (15-10 y 15-8).

Irurita

Remonte. Individual. Previas. Primer triangular. Mitxeo, xx; Iturregi, xx; Iturregi, xx; Ezkurra II, xx. Mitxeo, xx; Ezkurra II, xx. Segundo triangular. Otxandorena, xx; Sagaseta, xx. Sagaseta, xx; Osés, xx. Otxandorena, xx; Osés, xx. Classificados xxxxx y xxxxxxxx.

Astelena de Eibar

Torneo Bankoa ABANCA-DV. Cuartos. Promesas. Ramirez y Aitor Etxeberria, 20; Egurrola y Ormaetxea, 22. Izagirre y Moto, 22; Markel Salaberria y Figueroa, 19. Sénior. Beñat Apezetxea y Elorz, xx; Ibarluzea y Asier Balerdi, xx.

Azkaine

Bortz Kirol. Albiasu, xx; Leparoux, xx. Karrikaburu, xx; Gogorza, xx.

HOY PROFESIONALES

Aoiz

A las 5.15. Campeonato de Parejas. Serie B. Zubizarreta III y Aranguren contra Amiano y Eskiroz. Primera. Jaka e Iztueta contra Larrazabal y Mariezkurrena II.

Galarreta de Hernani

A las 5. Palestinaren alde. Mano. Apaolaza e Ibai Zabala contra Mikel Goñi y Elizegi. Cesta. Helena Barrenetxea y Maia contra Ortiz de Mendibil y Eneritz Lizardi. Remonte. Aldabe y Aiestaran VI contra Goikoetxea V y Larrañaga.

Galdakao

A las 12. Remonte. Herriz herri. Deskarga y Zubiri contra Aiestaran VII y Eskudero. Jabalera y Juanenea contra Aldabe y Azpiroz.

HOY AFICIONADOS

Bizkaia de Bilbao

A las 11.30. Liga de Naciones. Mano. Parejas. Féminas. España-Euskadi. Pala corta. Francia-Euskadi, España-México. Estados Unidos-Chile y Argentina-Cuba. Paleta cuero. Francia-España, Estados Unidos-Chile, Argentina-Cuba y México-Bolivia.

Arrigorriaga

A las 12. Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Élite. Etxegarai contra Bertiz.

Doneztebe

A las 4. Bortz Kirol. Zabala contra Iriarte.

MAÑANA PROFESIONALES

Beotibar de Tolosa

A las 5. Egiguren V y Eskuza contra Alberdi II y Erostarbe. Campeonato de Parejas. Primera. Artola e Imaz contra Laso y Albisu.

Gernika

A las 7.30. Cesta. Winter Series. Barandika y Basque contra Goixerri y Manci.

MAÑANA AFICIONADOS

Bizkaia de Bilbao

A las 10. Liga de Naciones. Mano.

