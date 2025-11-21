Resultados de ayer y partidos de hoy, 21 de noviembre

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:16 Comenta Compartir

RESULTADOS

Zaldibar

Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Beitia, 22; Egurrola, 19. Aimar Egiguren, 22; Salcedo, 16.

Abadiño-Tornosolo

Trinquete. Campeonato de Euskal Herria élite. Manterola y Luquin, 0; Larrañaga y Chiapusso, 2 (12-15 y 8-15).

HOY PROFESIONALES

Beasain

A las 8.45. Campeonato de Parejas. Serie B. Peña II y Salaverri II contra Senar y Ugartemendia. Primera. Elordi y Zabaleta contra Zabala y Martija.

Arrasate

A las 7. Agirre y Erostarbe contra Bakaikoa y Eskuza. Campeonato de Parejas. Serie B. Murua y Gabirondo contra Rekalde y Bikuña.

Bizkaia de Bilbao

A las 7. Pala. Previas. Zarraga y Silvestru contra Sangines y Gaizka Pérez. Individual. Julen Urkijo contra Endika.

HOY AFICIONADOS

Areta-Laudio

A las 7.15. Campeonato de Euskal Herria élite del cuatro y medio. Cuartos. Oskoz contra Cestau.

Huarte

A las 7. Cuatro y medio. Cuartos. Ituarte contra Sarasibar. Anso contra Beitia.

Nájera

A las 6.30. Cuatro y medio. Infantil. Gonzalez contra Egiguren. Nuin contra Areitio. Promesas. Okiñena contra Landa. Élite. Gutiérrez contra Ramirez.

Abadiño-Tornosolo

A las 7. Trinquete. Campeonato de Euskal Herria élite. Jamar y Aspuru contra Aurrekoetxea y López de Calle.