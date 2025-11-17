Resultados de ayer y partidos de hoy, 17 de noviembre
Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:29
RESULTADOS
Bizkaia de Bilbao
Elordi y Rezusta, 9; Laso e Iztueta, 22. Cuatro y Medio. Final. Peio Etxeberria, 22; Zabala, 11.
Zestoa
Torneo Bankoa ABANCA-DV. Octavos. Cuatro y medio. Gaminde, 22; Barrokal, 3. Promesas. Nazabal y Okiñena, 22; Aldaz y Telletxea, 3. Sénior. Eñaut Lizeaga y Bernaola, 22; Hormaetxe y Xhoe Lazkoz, 5.
Amorebieta
Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Promesas. Marta Gómez, 18; Galardi, 12. Uxue Gómez, 18; Berasaluzxe, 17. Élite. Arrizabalaga, 22; Capellán, 5.
Doneztebe
Bortz kirol. Karrikaburu, 51; Zabala, 45. Iriarte, 60; Gogorza, 25.
Iztapalapa (México)
Mundial de frontball. Laia Salsamendi (España), oro en categoría absoluta.
HOY PROFESIONALES
Gernika
A las 7.30. Cesta punta. Winter Series. Laduche y Zabala contra Olharan y Gorka.