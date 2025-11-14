Resultados de ayer y partidos de hoy, 14 de noviembre
Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:41
RESULTADOS
Zaldibar
Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Ituarte, 22; Rekalde, 8. Cestau, 22; Ibarra, 18.
HOY PROFESIONALES
Ataun
A las 7. Zubizarreta III y Mariezkurrena II contra Senar y Albisu.
Lanciego
A las 6. Cuatro y medio. Amiano contra Rekalde. Artola y Aranguren contra Darío y Rezusta.
Bizkaia de Bilbao
A las 7.30. Pala. Torneo. Julen Urkijo y Gaizka Pérez contra Endika y Silvestru. Sangines contra Zarraga.
HOY AFICIONADOS
Lezama
A las 7. Promesas. Otaegi y Lopez contra Armaolea y Figueroa. Primera. Uriarte y Elorz contra Gutiérrez y Canseco.
Huarte
A las 7. Cuatro y medio. Cuartos. Ongay contra Beñat Apezetxea. Astiz contra Txoperena.
Nájera
A las 6.30. Cuatro y medio. Infantil. Egoi García contra Iñarrea. Cadete. Sáez de Asteasu contra Alberdi. Ansola contra Petaca. Promesas. Salinas contra Moto.
Areta-Laudio
A las 7.15. Cuatro y medio élite. Cuartos. Altuna contra Erkiaga. Karregal contra Ruiz.
Mutriku
A las 9 de la noche. Cesta punta. Campeonato de Euskal Herria élite. Finales. Mujeres. Gogenola y Aldazabal contra Ortiz de Mendivil y Otaño. Hombres. Lekerika y Uranga contra Arrillaga y Argoitia.
DOMINGO AFICIONADOS
Zestoa
A las 11 de la mañana. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Octavos. Cuatro y medio. Gaminde contra Barrokal. Promesas. Nazabal y Okiñena contra Aldaz y Telletxea. Sénior. Eñaut Lizeaga y Bernaola contra Hormaetxe y Xhoe Lazkoz.