Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 14 de noviembre

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:41

Comenta

RESULTADOS

Zaldibar

Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Ituarte, 22; Rekalde, 8. Cestau, 22; Ibarra, 18.

HOY PROFESIONALES

Ataun

A las 7. Zubizarreta III y Mariezkurrena II contra Senar y Albisu.

Lanciego

A las 6. Cuatro y medio. Amiano contra Rekalde. Artola y Aranguren contra Darío y Rezusta.

Bizkaia de Bilbao

A las 7.30. Pala. Torneo. Julen Urkijo y Gaizka Pérez contra Endika y Silvestru. Sangines contra Zarraga.

HOY AFICIONADOS

Lezama

A las 7. Promesas. Otaegi y Lopez contra Armaolea y Figueroa. Primera. Uriarte y Elorz contra Gutiérrez y Canseco.

Huarte

A las 7. Cuatro y medio. Cuartos. Ongay contra Beñat Apezetxea. Astiz contra Txoperena.

Nájera

A las 6.30. Cuatro y medio. Infantil. Egoi García contra Iñarrea. Cadete. Sáez de Asteasu contra Alberdi. Ansola contra Petaca. Promesas. Salinas contra Moto.

Areta-Laudio

A las 7.15. Cuatro y medio élite. Cuartos. Altuna contra Erkiaga. Karregal contra Ruiz.

Mutriku

A las 9 de la noche. Cesta punta. Campeonato de Euskal Herria élite. Finales. Mujeres. Gogenola y Aldazabal contra Ortiz de Mendivil y Otaño. Hombres. Lekerika y Uranga contra Arrillaga y Argoitia.

DOMINGO AFICIONADOS

Zestoa

A las 11 de la mañana. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Octavos. Cuatro y medio. Gaminde contra Barrokal. Promesas. Nazabal y Okiñena contra Aldaz y Telletxea. Sénior. Eñaut Lizeaga y Bernaola contra Hormaetxe y Xhoe Lazkoz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  4. 4

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  5. 5 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  6. 6

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  7. 7 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  8. 8 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»
  9. 9

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por convocatorias «no comunicadas» de ultras
  10. 10 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 14 de noviembre

Resultados de ayer y partidos de hoy, 14 de noviembre