Resultados de ayer y partidos de hoy, 12 de noviembre
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:39
RESULTADOS
Uharte Arakil
Memorial Guillermo Mazo. Juvenil. Cuatro y medio. Octavos de final. Telletxea, 11; Aldaz, 18. Martínez, 18; Gómez, 17. Goñi, 18; Markel Salaberria, 15. Laso, 12; Anzizar, 18.
HOY AFICIONADOS
Lekunberri
A las 6. Memorial Guillermo Mazo. Juvenil. Cuatro y medio. Octavos de final. Baleztena contra Julen Salaberria. Azanza contra Antimasberes. Bidart contra Pérez. Zubillaga contra Nazabal.