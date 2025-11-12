Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 12 de noviembre

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:39

Comenta

RESULTADOS

Uharte Arakil

Memorial Guillermo Mazo. Juvenil. Cuatro y medio. Octavos de final. Telletxea, 11; Aldaz, 18. Martínez, 18; Gómez, 17. Goñi, 18; Markel Salaberria, 15. Laso, 12; Anzizar, 18.

HOY AFICIONADOS

Lekunberri

A las 6. Memorial Guillermo Mazo. Juvenil. Cuatro y medio. Octavos de final. Baleztena contra Julen Salaberria. Azanza contra Antimasberes. Bidart contra Pérez. Zubillaga contra Nazabal.

