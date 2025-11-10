Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy 10 de noviembre

Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:14

RESULTADOS

Arrasate

Alberdi II y Albisu, 19; Murua y Zabaleta, 22. Cuatro y Medio. Primera. Tercer puesto. Altuna III, 22; Ezkurdia, 20.

Olaberria

Cuatro y medio. Ados. Aranburu, 18; Iturriaga, 22. Barrokal, 22; Arrastia, 5.

Oiartzun

Campeonato de Gipuzkoa-Alkain saria. Mano. Finales. Tercera. Juvenil. Elizegi y Otegi (Oiarpe), 22; Galardi y Lakarra (Behar Zana), 12. Segunda. Cadete. Amillategi y Gil (Eibar), 22; Aranburu y Zabala (Hernani), 12. Juvenil. Iradi y Barbarin (Oiarpe), 22; Etxepare y Oiartzabal (Oiarpe), 9.

Villabona

Campeonato de Gipuzkoa. Mano. Final. Sénior. Segunda. Olasagasti y Urruzola (Behar Zana), 12; Sukia y Galdos (Tartaloetxe), 22.

HOY PROFESIONALES

Gernika

A las 7.30. Cesta. Winter Series. Barandika y Basque contra Urreisti y López.

