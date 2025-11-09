Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy 9 de noviembre

Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:26

RESULTADOS

Uranzu de Irun

Elordi y Gaskue, 22; Laso y Ugartemendia, 10. Cuatro y Medio. Serie B. Final. Senar, 22; Amiano, 15.

Atano III de Donostia

Campeonato de Gipuzkoa-Alkain saria. Mano. Finales. Juvenil. Primera. Pérez y Elola (Lapke), 13; Landa y Aitor Etxeberria (Tolosa), 22. Sénior. Honor. Zubizarreta y Beñat Garmendia (Lapke), 22; Azketa y Elizegi (Tartaloetxe), 18.

Urnieta

Campeonato de Gipuzkoa. Final. Mano. Sénior. Tercera. Olaizola y Sasiain (Abantzu), 22; Ezenarro y Odriozola (Urnieta), 7.

Mutriku

Campeonato de Gipuzkoa. Cesta. Féminas. Ortiz de Mendibil y Lizardi (Danok Bat), 30; Uclés y Merino (Gazteleku), 18.

Abadiño-Tornosolo

Mano. Campeonato Euskal Herria élite. Santamaría y Uribe, 2; Manterola y Luquin, 0 (15-6 y 15-11).

Doneztebe

Bortz Kirol. Muruaga, 44; Leparoux, 49.

HOY PROFESIONALES

Arrasate

A las 5.30. Alberdi II y Albisu contra Murua y Zabaleta. Cuatro y Medio. Primera. Tercer puesto. Altuna III contra Ezkurdia.

HOY AFICIONADOS

Oiartzun

A las 10.30. Campeonato de Gipuzkoa-Alkain saria. Mano. Finales. Tercera. Juvenil. Elizegi y Otegi (Oiarpe) contra Galardi y Lakarra (Behar Zana). Segunda. Cadete. Amillategi y Gil (Eibar) contra Aranburu y Zabala (Hernani). Juvenil. Iradi y Barbarin (Oiarpe) contra Etxepare y Oiartzabal (Oiarpe).

Villabona

A las 11. Campeonato de Gipuzkoa. Mano. Final. Sénior. Segunda. Olasagasti y Urruzola (Behar Zana) contra Sukia y Galdos (Tartaloetxe).

