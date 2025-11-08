Resultados de ayer y partidos de hoy 8 de noviembre
Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:22
RESULTADOS
Galarreta de Hernani
Remonte. Campeonato. Segunda. Susperregi y Eskudero, 0; Deskarga y Martirena, 2 (10-15 y 11-15). Primera. Jabalera y Juanenea, 0; Aldabe y Azpiroz, 2 (13-15 y 12-15). Ansa II y Zubiri, 2; Ezkurra II y Larrañaga, 0 (15-14 y 15-7).
Bizkaia de Bilbao
Pala. Torneo de equipos. Final. Parejas. Iparragirre y Gaizka Pérez, 0; Poey y Mirailh, 3 (6-10, 4-10 y 6-10). Individual. Endika, 3; Kevin Pérez, 2 (8-10, 6-10, 10-9, 10-6 y 5-3).
Idiazabal
Torneo Bankoa ABANCA-DV. Cuartos. Mujeres cuatro y medio. Ibarrola, 22; Etxegarai, 21. Promesas. Murua y Julen Salaberria, 22; Pérez y Segurola, 10. Sénior. Cestau y Cuairan, 22; Fernández y Apeztegia, 18.
Atano III de Donostia
Campeonato de Gipuzkoa-Alkain saria. Mano. Finales. Primera. Cadete. Illarramendi y Zufiria (Behar Zana), 22; Mantzizidor y Alberdi (Lapke), 11. Sénior. Altuna y Aizpuru (Tolosa), 22; Santxo y Aranguren (Eple), 19.
Lezama
Promesas. Olaiz y Moto, 22; Bidezabal y Beroz, 20. Primera. Ibarluzea y Oliden, 14; Ramirez y Uriondo, 22.
Nájera
Cuatro y medio. Infantil. Egoi García, 18; Izan, 6. Lizarralde, 18; Loidi, 7. Promesas. Antimasberes II, 22; Torralba, 19. Anzizar, 22; Perurena, 14.
Huarte
Cuatro y medio. Iñaki Galarza, 10; Sarasibar, 22. Alduntzin, 16; Ituarte. 22.
Mutriku
Cesta. Campeonato de Euskal Herria élite. Semifinales. Basterra y Mandiola, 0; Lekerika y Uranga, 2 (14-15 y 8-15. Celaya y Salegi, 1x; Arrillaga y Argoitia, 2 (11-15, 15-14 y 3-5).
HOY PROFESIONALES
Uranzu de Irun
A las 5.30. Elordi y Gaskue contra Laso y Ugartemendia. Cuatro y Medio. Serie B. Final. Senar contra Amiano.
HOY AFICIONADOS
Atano III de Donostia
A las 11. Campeonato de Gipuzkoa-Alkain saria. Mano. Finales. Juvenil. Primera. Pérez y Elola (Lapke) contra Landa y Aitor Etxeberria (Tolosa). Sénior. Honor. Zubizarreta y Beñat Garmendia (Lapke) contra Azketa y Elizegi (Tartaloetxe).
Urnieta
A las 10.30. Campeonato de Gipuz-koa. Final. Mano. Sénior. Tercera. Olaizola y Sasiain (Abantzu) contra Ezenarro y Odriozola (Urnieta).
Mutriku
A las 7.30. Campeonato de Gipuzkoa. Cesta. Féminas. Ortiz de Mendibil y Lizardi (Danok Bat) contra Uclés y Merino (Gazteleku).
Doneztebe
A las 11.30. Bortz Kirol. Leparoux contra Muruaga.
PARTIDOS DE MAÑANA
Arrasate
A las 5.30. Alberdi II y Albisu contra Murua y Zabaleta. Cuatro y Medio. Primera. Tercer puesto. Altuna III contra Ezkurdia.
Villabona
A las 11. Campeonato de Gipuzkoa. Mano. Final. Sénior. Segunda. Olasagasti y Urruzola (Behar Zana) contra Sukia y Galdos (Tartaloetxe).