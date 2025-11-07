Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy 7 de noviembre

Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:22

RESULTADOS

Zaldibar

Olazar txapelketa. Karregal y Elorz, 22; Hormaetxe y Ander Garmendia, 8. Iker Egiguren y Bernaola, 13; Beñat Apezetxea y Santesteban, 22.

Abadiño-Trinquete Tornosolo

Mano. Campeonato élite. Aurrekoetxea y López de Calle, 0; Taberna y Otaduy, 2 (12-15 y 9-15).

HOY PROFESIONALES

Galarreta de Hernani

A las 5.30. Remonte. Campeonato. Segunda. Susperregi y Eskudero contra Deskarga y Martirena. Primera. Jabalera y Juanenea contra Aldabe y Azpiroz. Ansa II y Zubiri contra Ezkurra II y Larrañaga.

Bizkaia de Bilbao

A las 7. Pala. Torneo por equipos. Final. Parejas. Iparragirre y Gaizka Pérez contra Poey y Mirailh. Individual. Endika contra Kevin Pérez.

HOY AFICIONADOS

Idiazabal

A las 6.30. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Cuartos. Mujeres cuatro y medio. Ibarrola contra Etxegarai. Promesas. Murua y Julen Salaberria contra Pérez y Segurola. Sénior. Cestau y Cuairan contra Fernández y Apeztegia.

Atano III de Donostia

A las 7. Campeonato de Gipuzkoa-Alkain saria. Mano. Finales. Primera. Cadete. Illarramendi y Zubiria (Behar Zana) contra Mantzizidor y Alberdi (Lapke). Sénior. Altuna y Aizpuru (Tolosa) contra Santxo y Aranguren (Eple).

Lezama

A las 7. Promesas. Olaiz y Moto contra González y Del Rey. Primera. Ibarluzea y Oliden contra Ramirez y Uriondo.

Nájera

A las 6.30. Cuatro y medio. Infantil. Egoi García contra Izan. Lizarralde contra Loidi. Promesas. Antimasberes II contra Torralba. Anzizar contra Perurena.

Mutriku

A las 7. Cesta. Campeonato de Euskal Herria élite. Semifinales. Basterra y Mandiola contra Lekerika y Uranga. Celaya y Salegi contra Arrillaga y Argoitia.

Abadiño-Trinquete Tornosolo

A las 7. Mano. Campeonato élite. Santamaría y Uribe contra Manterola y Luquin.

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  3. 3

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  4. 4 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  5. 5

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  6. 6 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  7. 7 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»
  8. 8 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  9. 9

    Gaintxurizketa, 8 años de contratiempos en una obra que ve la luz al final del túnel
  10. 10

    Otegi apuesta por una Ertzaintza al estilo «nórdico» y apunta: «En las series no están todo el día sacando la pistola»

