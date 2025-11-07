Resultados de ayer y partidos de hoy 7 de noviembre

Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:22 Comenta Compartir

RESULTADOS

Zaldibar

Olazar txapelketa. Karregal y Elorz, 22; Hormaetxe y Ander Garmendia, 8. Iker Egiguren y Bernaola, 13; Beñat Apezetxea y Santesteban, 22.

Abadiño-Trinquete Tornosolo

Mano. Campeonato élite. Aurrekoetxea y López de Calle, 0; Taberna y Otaduy, 2 (12-15 y 9-15).

HOY PROFESIONALES

Galarreta de Hernani

A las 5.30. Remonte. Campeonato. Segunda. Susperregi y Eskudero contra Deskarga y Martirena. Primera. Jabalera y Juanenea contra Aldabe y Azpiroz. Ansa II y Zubiri contra Ezkurra II y Larrañaga.

Bizkaia de Bilbao

A las 7. Pala. Torneo por equipos. Final. Parejas. Iparragirre y Gaizka Pérez contra Poey y Mirailh. Individual. Endika contra Kevin Pérez.

HOY AFICIONADOS

Idiazabal

A las 6.30. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Cuartos. Mujeres cuatro y medio. Ibarrola contra Etxegarai. Promesas. Murua y Julen Salaberria contra Pérez y Segurola. Sénior. Cestau y Cuairan contra Fernández y Apeztegia.

Atano III de Donostia

A las 7. Campeonato de Gipuzkoa-Alkain saria. Mano. Finales. Primera. Cadete. Illarramendi y Zubiria (Behar Zana) contra Mantzizidor y Alberdi (Lapke). Sénior. Altuna y Aizpuru (Tolosa) contra Santxo y Aranguren (Eple).

Lezama

A las 7. Promesas. Olaiz y Moto contra González y Del Rey. Primera. Ibarluzea y Oliden contra Ramirez y Uriondo.

Nájera

A las 6.30. Cuatro y medio. Infantil. Egoi García contra Izan. Lizarralde contra Loidi. Promesas. Antimasberes II contra Torralba. Anzizar contra Perurena.

Mutriku

A las 7. Cesta. Campeonato de Euskal Herria élite. Semifinales. Basterra y Mandiola contra Lekerika y Uranga. Celaya y Salegi contra Arrillaga y Argoitia.

Abadiño-Trinquete Tornosolo

A las 7. Mano. Campeonato élite. Santamaría y Uribe contra Manterola y Luquin.