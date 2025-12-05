Resultados de ayer y partidos de hoy, 5 de diciembre
Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:32
RESULTADOS
Zaldibar
Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Semifinales. Cestau, 22; Egurrola, 20. Ituarte, 15; Murua, 22.
Villabona
Emakume Master Cup. Cuartos. Zabaleta, 22; Etxegarai, 9. Gaminde, 22; Erasun, 3.
HOY PROFESIONALES
Amorebieta
A las 8.45. Campeonato de Parejas. Serie B. Salaberria y Gaskue contra Rekalde y Bikuña. Primera. Elordi y Zabaleta contra Peio Etxeberria y Rezusta.
Aoiz
A las 7. Remonte. Zeberio II y Oses contra Sagaseta y Agirrezabala. Torneo de Navidad. Individual. Semifinales. Ion contra Otano.
Bizkaia de Bilbao
A las 7. Torneo de Navidad. Julen Urkijo y Aramendia contra Endika y Brefel. Necol y Dariel contra Mendizabal y Trannoy.
HOY AFICIONADOS
Lezama
A las 7. Promesas. Egurrola y Calvo contra Rekalde y Plaza. Primera. Eneko Labaka y Asier Balerdi contra Aitor Etxebarria e Irazustabarrena.
Huarte
A las 7. Cuatro y medio. Semifinales. Nahiz Vertiz contra Ibarrola. Leyre Oskoz contra Mendiburu.
Nájera
A las 6.15. Cuatro y medio. Cuartos de final. Infantil. Igoa contra Gonzalez. Cadete. Ugartemendia contra Illarramendi. Iparragirre contra Mantzizidor. Élite. Lerena contra Hormaetxe.
Abadiño-Tornosolo
A las 7. Trinquete. Campeonato de Euskal Herria. Tercer puesto. Santamaría y Uribe contra Aurrekoetxea y López de Calle. Final. Taberna y Otaduy contra Larrañaga y Chiapusso.