Resultados de ayer y partidos de hoy, 5 de diciembre

RESULTADOS

Zaldibar

Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Semifinales. Cestau, 22; Egurrola, 20. Ituarte, 15; Murua, 22.

Villabona

Emakume Master Cup. Cuartos. Zabaleta, 22; Etxegarai, 9. Gaminde, 22; Erasun, 3.

HOY PROFESIONALES

Amorebieta

A las 8.45. Campeonato de Parejas. Serie B. Salaberria y Gaskue contra Rekalde y Bikuña. Primera. Elordi y Zabaleta contra Peio Etxeberria y Rezusta.

Aoiz

A las 7. Remonte. Zeberio II y Oses contra Sagaseta y Agirrezabala. Torneo de Navidad. Individual. Semifinales. Ion contra Otano.

Bizkaia de Bilbao

A las 7. Torneo de Navidad. Julen Urkijo y Aramendia contra Endika y Brefel. Necol y Dariel contra Mendizabal y Trannoy.

HOY AFICIONADOS

Lezama

A las 7. Promesas. Egurrola y Calvo contra Rekalde y Plaza. Primera. Eneko Labaka y Asier Balerdi contra Aitor Etxebarria e Irazustabarrena.

Huarte

A las 7. Cuatro y medio. Semifinales. Nahiz Vertiz contra Ibarrola. Leyre Oskoz contra Mendiburu.

Nájera

A las 6.15. Cuatro y medio. Cuartos de final. Infantil. Igoa contra Gonzalez. Cadete. Ugartemendia contra Illarramendi. Iparragirre contra Mantzizidor. Élite. Lerena contra Hormaetxe.

Abadiño-Tornosolo

A las 7. Trinquete. Campeonato de Euskal Herria. Tercer puesto. Santamaría y Uribe contra Aurrekoetxea y López de Calle. Final. Taberna y Otaduy contra Larrañaga y Chiapusso.