Resultados de ayer y partidos de hoy, 1 de diciembre
Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:23
RESULTADOS
Astelena de Eibar
Campeonato de Parejas. Serie B. Darío y Loza, 22; Rekalde y Bikuña, 19. Primera. Altuna III y Ezkurdia, 22; Elordi y Zabaleta, 14. Egiguren V y Eskuza, 18; Exposito y Aldabe, 7.
Azpeitia
Torneo de Azpeitia. Semifinales. Aiestaran VII y Juanenea, 2; Goikoetxea V y Larrañaga, 1 (15-10, 5-15 y 8-0). Ansa II y Eskudero, 2; Ezkurra II y Aiestaran VI, 0 (15-14 y 15-14).
Zaldibar
Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Cuartos. Beitia, 19; Egurrola, 22. Aimar Egiguren, 9; Murua, 22.
Nájera
Cuatro y medio. Infantil. Cuartos. Olano, 18; Iñarrea, 4. Arteaga, 3; Lizarralde, 18. Cadete. Illarramendi, 18; Erkiaga III, 11. Promesas. Peciña, 10; Okiñena, 22.
Pasai Antxo
Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Cuartos. Gazteak. Lizarralde, 18; Balerdi, 13. Élite. Etxegarai, 22; Vertiz, 5.
Orozko
Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Cuartos. Gazteak. Zabala, 18; Landa, 13. Benito, 18; Azpiazu, 14. Promesas. Gómez, 18; Uriarte, 7. Élite. Erasun, 22; Bergara, 13.
Doneztebe
Bortz Kirol. Semifinales. Leparoux, 43; Iriarte, 60. Karrikaburu, 43; Albiasu, 65.
Oiartzun
Campeonato de Gipuzkoa. Finales. Paleta goma. Cadete. Kortajarena y Salaberria (Txost), 18; Goenaga y Martin (Ilunpe), 25. Juvenil. Eguzkitza y Rekondo (Txost), 35; Aranburu y Soberon (Oiangu), 15. Sénior. Tercera. Aranberri y Lizaso (Aia), 24; Belaunzaran y Loidi (Gazteleku), 25.
HOY PROFESIONALES
Gernika
A las 7.30. Winter Series. Erkiaga e Ibarluzea contra Olharan y Gorka.
MAÑANA AFICIONADOS
Oiartzun
A las 7. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Cuartos. Cuatro y medio. Salsamendi contra Capellán. Zabaleta contra Oskoz. Parejas. Sénior. Beñat Zubizarreta y Landa contra Iker Egiguren y Santesteban.