Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:49

Comenta

RESULTADOS

Atano III de Donostia

Artola e Imaz, 22; Elordi y Martija, 14. Cuatro y Medio. Semifinal. Altuna III, 8; Peio Etxeberria, 22. Alberdi II y Ugartemendia, 22; Exposito y Gabirondo, 11.

Matiena

Torneo Bankoa ABANCA-DV. Octavos de final. Promesas. Egurrola y Ormaetxea, 22; Madina y Meabe, 13. Sénior. Iker Egiguren y Santesteban, 22; Apaolaza y Calvo, 11.

Lazkao

Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Semifinal. Zubizarreta y Beñat Garmendia (Lapke), 22; Etxaniz y Balerdi (Olalde), 10.

Eskoriatza

Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Promesas. Ugalde, 6; Rey, 18. Sagardui, 18; Sorondo, 3. Élite. Mendizabal, 22; Bergara, 17.

Mutriku

Cesta. Euskal Herria élite. Ormae-txea y Ontoria, 30; Egaña y Andonegi, 25. Gogenola y Lizardi, 30; Arakistain y Aldazabal, 26. Agirre y Salegi, 15; Lekerika y Uranga, 30.

Ordizia

Campeonato de Gipuzkoa. Finales. Paleta cuero. Sénior. Tercera. Azpiroz y Flores (Txost), 25; Carballo y Garikano (Zumaia), 35. Segunda. Etxezarreta y Yorel (Eple), 26; Etxeberria y Letamendia (Oiangu), 35. Primera. Ibarguren y San Miguel (Errepala), 31; Brosa e Ibargarai (Errepala), 35.

Zubieta-Plaza

Memorial Enrique Abril. Final. Luzean, 13; Zubieta II, 9. Dominaba Zubieta 0-8.

Doneztebe

Bortz kirol. Iriarte, 39; Karrikaburu, 35. Gogorza, 25; Zabala, 63. Albiasu, 51; Muruaga, 18.

HOY PROFESIONALES

Beotibar de Tolosa

A las 5. Darío y Bikuña contra Zubizarreta III y Albisu. Cuatro y Medio. Serie B. Semifinal. Senar contra Murua.

Gernika

A las 7.30. Cesta. Winter Series. Erkiaga e Ibarluzea contra Laduche y Zabala.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  5. 5 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  6. 6 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  7. 7 Una mujer de 54 años vende su casa en Tenerife para mudarse a una aldea gallega: «He encontrado mi lugar en el mundo»
  8. 8

    Temor al asesino en serie. ¿Pueden rehabilitarse los criminales más sanguinarios?
  9. 9 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  10. 10

    Mazón anuncia su dimisión tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy

Resultados de ayer y partidos de hoy