Resultados de ayer y partidos de hoy
Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:49
RESULTADOS
Atano III de Donostia
Artola e Imaz, 22; Elordi y Martija, 14. Cuatro y Medio. Semifinal. Altuna III, 8; Peio Etxeberria, 22. Alberdi II y Ugartemendia, 22; Exposito y Gabirondo, 11.
Matiena
Torneo Bankoa ABANCA-DV. Octavos de final. Promesas. Egurrola y Ormaetxea, 22; Madina y Meabe, 13. Sénior. Iker Egiguren y Santesteban, 22; Apaolaza y Calvo, 11.
Lazkao
Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Semifinal. Zubizarreta y Beñat Garmendia (Lapke), 22; Etxaniz y Balerdi (Olalde), 10.
Eskoriatza
Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Promesas. Ugalde, 6; Rey, 18. Sagardui, 18; Sorondo, 3. Élite. Mendizabal, 22; Bergara, 17.
Mutriku
Cesta. Euskal Herria élite. Ormae-txea y Ontoria, 30; Egaña y Andonegi, 25. Gogenola y Lizardi, 30; Arakistain y Aldazabal, 26. Agirre y Salegi, 15; Lekerika y Uranga, 30.
Ordizia
Campeonato de Gipuzkoa. Finales. Paleta cuero. Sénior. Tercera. Azpiroz y Flores (Txost), 25; Carballo y Garikano (Zumaia), 35. Segunda. Etxezarreta y Yorel (Eple), 26; Etxeberria y Letamendia (Oiangu), 35. Primera. Ibarguren y San Miguel (Errepala), 31; Brosa e Ibargarai (Errepala), 35.
Zubieta-Plaza
Memorial Enrique Abril. Final. Luzean, 13; Zubieta II, 9. Dominaba Zubieta 0-8.
Doneztebe
Bortz kirol. Iriarte, 39; Karrikaburu, 35. Gogorza, 25; Zabala, 63. Albiasu, 51; Muruaga, 18.
HOY PROFESIONALES
Beotibar de Tolosa
A las 5. Darío y Bikuña contra Zubizarreta III y Albisu. Cuatro y Medio. Serie B. Semifinal. Senar contra Murua.
Gernika
A las 7.30. Cesta. Winter Series. Erkiaga e Ibarluzea contra Laduche y Zabala.