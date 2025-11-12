Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los remontistas de Oriamendi hacen un arco a Urriza el día de su despedida en Galarreta. Iñigo Royo
Pelota

Los remontistas expresan su disposición para contribuir a «la continuidad» de la modalidad

Hacen un llamamiento a «las instituciones públicas vascas y a todos los agentes deportivos y culturales»

Joseba Lezeta

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:14

Los remontistas de la empresa Oriamendi 2010, que ha anunciado su renuncia a gestionar el remonte y la actividad en el frontón Galarreta a partir ... del 1 de enero de 2027, expresan su voluntad de mantener viva la modalidad y se ofrecen para dialogar y comprometerse con instituciones o agentes privados que permitan la supervivencia de esta disciplina. La totalidad de la plantilla ha emitido un comunicado para dar cuenta de que «hemos recibido la noticia de que, tras esta etapa, el futuro del remonte profesional en Euskadi se encuentra en una situación de incertidumbre. Según nos ha informado la empresa, el año 2026 será el último en el que Oriamendi esté al frente de la gestión del remonte profesional. Ante esta situación, queremos expresar de manera clara y unánime que los pelotaris seguimos firmemente comprometidos con el futuro del remonte, un deporte que consideramos parte fundamental de nuestra cultura y patrimonio vasco. El remonte no es solo un deporte, es una tradición histórica, profundamente arraigada en nuestra tierra, que forma parte de la identidad de Gipuzkoa y de Navarra».

