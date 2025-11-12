Los remontistas expresan su disposición para contribuir a «la continuidad» de la modalidad

Los remontistas de Oriamendi hacen un arco a Urriza el día de su despedida en Galarreta.

Joseba Lezeta San Sebastián Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:14 Comenta Compartir

Los remontistas de la empresa Oriamendi 2010, que ha anunciado su renuncia a gestionar el remonte y la actividad en el frontón Galarreta a partir ... del 1 de enero de 2027, expresan su voluntad de mantener viva la modalidad y se ofrecen para dialogar y comprometerse con instituciones o agentes privados que permitan la supervivencia de esta disciplina. La totalidad de la plantilla ha emitido un comunicado para dar cuenta de que «hemos recibido la noticia de que, tras esta etapa, el futuro del remonte profesional en Euskadi se encuentra en una situación de incertidumbre. Según nos ha informado la empresa, el año 2026 será el último en el que Oriamendi esté al frente de la gestión del remonte profesional. Ante esta situación, queremos expresar de manera clara y unánime que los pelotaris seguimos firmemente comprometidos con el futuro del remonte, un deporte que consideramos parte fundamental de nuestra cultura y patrimonio vasco. El remonte no es solo un deporte, es una tradición histórica, profundamente arraigada en nuestra tierra, que forma parte de la identidad de Gipuzkoa y de Navarra».

Los veintidós pelotaris que forman el cuadro señalan que «durante décadas, el frontón Galarreta de Hernani ha sido la catedral del remonte, el escenario donde este deporte ha ofrecido espectáculo, emoción y orgullo a miles de aficionados. Durante los últimos 15 años, los pelotaris hemos trabajado de la mano de Oriamendi 2010, remando en la misma dirección y dando lo mejor de nosotros dentro y fuera de la cancha, con un único objetivo: mantener vivo este deporte tan nuestro». A continuación mandan un mensaje a las entidades o personas que pueden ayudar a resolver el futuro del remonte. «Hoy queremos hacer un llamamiento a las instituciones públicas vascas y a todos los agentes deportivos y culturales para que se impliquen en garantizar la continuidad del remonte profesional a partir de 2027. Nuestra voluntad es absoluta: estamos dispuestos a colaborar, negociar y adaptarnos para que el remonte siga teniendo un futuro. Además, estamos abiertos a reunirnos con cualquier institución, entidad o persona que desee contribuir al futuro del remonte». Termina la nota con una declaración de intenciones. «Nos une la ilusión, la pasión y el compromiso con este deporte que amamos. Queremos que el remonte siga vivo y que continúe siendo un motivo de orgullo y referencia para el deporte y la cultura vasca».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión