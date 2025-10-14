Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol López, en el frontón de Gernika. Maika Salguero
Pelota

El puntista de Zumaia Imanol López anuncia su retirada

Zaguero de postín de 41 años, reciente ganador de la final four de la Jai Alai League en el Balda, pondrá fin a 23 temporadas en la élite en un partido en su municipio en abril del año que viene

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 13:09

Comenta

Imanol López pondrá fin a su carrera como puntista profesional el próximo mes de abril en Zumaia, su pueblo, durante las fiestas de San Telmo, ... con ocasión del Master Series que albergará el frontón Aitzuri. Tendrá entonces 42 años recién cumplidos y habrá cubierto 23 temporadas como puntista profesional, en una trayectoria iniciada en Gernika en 2003 y rematada con victorias en todos los torneos importantes del calendario. Seis veces campeón del mundo de parejas, también se ha impuesto en los Internacionales de San Juan de Luz y el Guante de Oro, entre otros torneos relevantes. También fue campeón individual en 2016 y 2019. Su último gran éxito es la final four de la Jai Alai League, conquistada junto a Barandika en el frontón Carmelo Balda a finales de septiembre.

