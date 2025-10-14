El puntista de Zumaia Imanol López anuncia su retirada

Joseba Lezeta San Sebastián Martes, 14 de octubre 2025, 13:09 Comenta Compartir

Imanol López pondrá fin a su carrera como puntista profesional el próximo mes de abril en Zumaia, su pueblo, durante las fiestas de San Telmo, ... con ocasión del Master Series que albergará el frontón Aitzuri. Tendrá entonces 42 años recién cumplidos y habrá cubierto 23 temporadas como puntista profesional, en una trayectoria iniciada en Gernika en 2003 y rematada con victorias en todos los torneos importantes del calendario. Seis veces campeón del mundo de parejas, también se ha impuesto en los Internacionales de San Juan de Luz y el Guante de Oro, entre otros torneos relevantes. También fue campeón individual en 2016 y 2019. Su último gran éxito es la final four de la Jai Alai League, conquistada junto a Barandika en el frontón Carmelo Balda a finales de septiembre.

En la recta final de su carrera ha tenido el honor de participar con Euskadi y vencer con Erkiaga en la Liga de Naciones de cesta punta, primera competición oficial de la selección vasca tras su admisión de pleno derecho en la Internacional de Pelota Vasca. Fue la pasada primavera en Gernika. López estará presente a partir del lunes 27 en el Winter Series de Gernika, donde formará pareja con Eñaut Urreisti. También tiene previsto tomar parte en el Biscayne Cup, en Dania, en la que será su despedida de los frontones estadounidenses. Y rematará su carrera en Zumaia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión