Oriamendi concede a Ansa II el aplazamiento

La empresa Oriamendi2010 ha comunicado que el remontista Imanol Ansa, vigente campeón del Individual, dispondrá de un plazo adicional hasta el 13 de septiembre para ... completar su recuperación tras la lesión sufrida el pasado sábado durante su enfrentamiento ante Barrenetxea VI en Galarreta.

La medida adoptada por Oriamendi tiene como objetivo «facilitar su rehabilitación, con la vista puesta en que el pelotari pueda disputar, si la evolución es favorable, el próximo encuentro de la liguilla previsto para el sábado 13 de septiembre, frente a Aritz Juanenea».

Ansa II, que se vio obligado a retirarse del partido del sábado cuando el marcador señalaba un 13-15 en su contra, se sometió inicialmente a una ecografía que evidenció una rotura de fibras. Posteriormente, para descartar daños más graves, se le practicó una resonancia magnética, la cual confirmó una dolencia en el tendón supraespinoso del deltoides, con una probable rotura longitudinal en dicha zona.

El pelotari ha comenzado un plan intensivo de recuperación y ha manifestado su compromiso de «hacer todo lo posible para volver a la cancha el día 13«.

Desde Oriamendi, la dirección técnica ha establecido un protocolo específico en el que Ansa II deberá «realizar un entrenamiento de control antes del encuentro, con fecha límite el jueves 11 o viernes 12 de septiembre» y dicha sesión «será supervisada por el director deportivo Kike Elizalde».

Mientras tanto, la liguilla del Individual Eusko Label continuará este sábado con un choque decisivo entre Barrenetxea IV, líder invicto con 8 puntos, y Azpiroz, que suma tres y está empatado con Ansa II en la clasificación.

El resultado de este enfrentamiento será determinante para definir las posiciones de cara a las últimas jornadas de la liguilla y, por extensión, para el acceso a las fases finales del campeonato.