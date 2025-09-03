Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Anas II durante su partido del pasado sábado ante Barrenetxea IV. Félix Morquecho
Remonte

Oriamendi concede a Ansa II el aplazamiento

Retrasa al 13 de septiembre su partido ante Juanenea ya que el actual campeón, lesionado en el tendón supraespinoso del deltoides el pasado sábado, tiene posibilidades de recuperarse para esa fecha

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:39

La empresa Oriamendi2010 ha comunicado que el remontista Imanol Ansa, vigente campeón del Individual, dispondrá de un plazo adicional hasta el 13 de septiembre para ... completar su recuperación tras la lesión sufrida el pasado sábado durante su enfrentamiento ante Barrenetxea VI en Galarreta.

