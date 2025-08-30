Ansa II se lesiona y no puede terminar su partido ante Barrenetxea IV
El de Urnieta sintió un dolor en su espalda en los primeros tantos y se retiró con 13-14 en el marcador, dejando a su rival a un paso de la final del Individual
San Sebastián
Sábado, 30 de agosto 2025, 17:55
El esperado duelo entre Ansa II y Barrenetxea IV en Galarreta ha quedado deslucido por la lesión del urnietarra, que no ha podido terminar el ... partido. El actual campeón del Individual ha sentido «un crack» en la espalda a los pocos tantos y, aunque en un principio ha tratado de llegar al tanto 17 para no sumar un -1 en la clasificación, ha decidido abandonar cuando el marcador reflejaba un 13-14 en contra porque sumar un 0 o un -1 no cambiaba las cosas y ha preferido no arriesgar después de haber sido examinado por el masajista Bixente Artola. De esta forma, Barrenetxea IV se ha impuesto por 30-13 sumando cuatro puntos que le dejan a un paso de la final, que alcanzará si suma 17 tantos frente a Azpiroz.
El futuro de Ansa II, por contra, se complica. Queda con tres puntos en la clasificación, los mismos que Azpiroz. Al perder, la próxima semana debería jugar ante Juanenea, pero el de Urnieta ha pedido públicamente a la empresa que se retrase ese partido a la semana siguiente para poder tener tiempo de recuperarse. Oriamendi tiene ahora la palabra.
