Ansa II, pensativo tras notar una molestia en su espalda ante Barrenetxea IV en Galarreta. Félix Morquecho
Remonte

Ansa II se lesiona y no puede terminar su partido ante Barrenetxea IV

El de Urnieta sintió un dolor en su espalda en los primeros tantos y se retiró con 13-14 en el marcador, dejando a su rival a un paso de la final del Individual

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:55

El esperado duelo entre Ansa II y Barrenetxea IV en Galarreta ha quedado deslucido por la lesión del urnietarra, que no ha podido terminar el ... partido. El actual campeón del Individual ha sentido «un crack» en la espalda a los pocos tantos y, aunque en un principio ha tratado de llegar al tanto 17 para no sumar un -1 en la clasificación, ha decidido abandonar cuando el marcador reflejaba un 13-14 en contra porque sumar un 0 o un -1 no cambiaba las cosas y ha preferido no arriesgar después de haber sido examinado por el masajista Bixente Artola. De esta forma, Barrenetxea IV se ha impuesto por 30-13 sumando cuatro puntos que le dejan a un paso de la final, que alcanzará si suma 17 tantos frente a Azpiroz.

