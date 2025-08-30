Ansa II se lesiona y no puede terminar su partido ante Barrenetxea IV

Bruno Parcero San Sebastián Sábado, 30 de agosto 2025, 17:55 Comenta Compartir

El esperado duelo entre Ansa II y Barrenetxea IV en Galarreta ha quedado deslucido por la lesión del urnietarra, que no ha podido terminar el ... partido. El actual campeón del Individual ha sentido «un crack» en la espalda a los pocos tantos y, aunque en un principio ha tratado de llegar al tanto 17 para no sumar un -1 en la clasificación, ha decidido abandonar cuando el marcador reflejaba un 13-14 en contra porque sumar un 0 o un -1 no cambiaba las cosas y ha preferido no arriesgar después de haber sido examinado por el masajista Bixente Artola. De esta forma, Barrenetxea IV se ha impuesto por 30-13 sumando cuatro puntos que le dejan a un paso de la final, que alcanzará si suma 17 tantos frente a Azpiroz.

El futuro de Ansa II, por contra, se complica. Queda con tres puntos en la clasificación, los mismos que Azpiroz. Al perder, la próxima semana debería jugar ante Juanenea, pero el de Urnieta ha pedido públicamente a la empresa que se retrase ese partido a la semana siguiente para poder tener tiempo de recuperarse. Oriamendi tiene ahora la palabra.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Pelota