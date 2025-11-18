Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

PELOTA

Olharan y Gorka ganan a Laduche y Zabala (2-0) en la cuarta jornada del Winter Series

El Diario Vasco

san sebastián.

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

Jean Olharan, sustituto del lesionado Johan, y Gorka se impusieron ayer (2-0) a Laduche y Zabala en la cuarta jornada del Winter Series de cesta punta disputada en Gernika, en un Jai Alai que volvió a registrar una gran afluencia de público.

El delantero suplente fue el mejor del encuentro. Firmó los tantos más espectaculares y estuvo bien acompañado por su zaguero. Ganaron el primer set con autoridad (9-15), mientras que en el segundo los derrotados mejoraron su juego pero no fue suficiente (11-15).

La próxima jornada se disputará el lunes 24, con el duelo entre Barandika-Basque y Goixerri-Manci.

Dos medallas en el Mundial

La selección vasca cerró el Mundial de frontball en categoría absoluta y sub-23, disputado en México, con una medalla de plata y otra de bronce. Bingen Beitia subió al segundo cajón del podio, mientras que Miren Larrarte se hizo con el tercero después de un campeonato muy regular.

Beitia se midió contra Momito Medina, hijo del que fuera profesional de mano, después de firmar una brillante semifinal. El azteca era uno de los favoritos al título y lo rubricó. El vizcaíno arrancó fuerte pero su rival impuso su ritmo y desactivó el juego del zeanuritarra (10-4 y 10-0).

En la lucha por el bronce, Larrarte se enfrentó a la francesa Marie Goyenetche y cerró los tantos con seguridad (10-4 y 10-6). Naroa Agirre se midió a Goiuri Zabaleta por el tercer puesto, pero la representante de España fue superior (10-2 y 10-1). La delegación vasca logra la cuarta plaza del campeonato por detrás de México, campeona, España y Francia.

