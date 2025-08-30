El Masters vuelve en un pañuelo

Cerrado el paréntesis para la disputa del Aste Nagusia de Bilbao y el Donostia Hiria, el Masters CaixaBank vuelve a escena con la disputa de ... dos partidos hoy, uno a la tarde en Lumbier y otro de noche en Irur-tzun. El compromiso de mañana en el Beotibar de Tolosa completará la sexta de las siete jornadas de la primera fase.

El torneo regresa con la clasificación comprimida en la parte de arriba tras las derrotas de las dos parejas de cabeza en la anterior jornada, resuelta a mediados de agosto. Zabala y Mariezkurrena II cayeron 22-19 en Azkoitia y Ezkurdia e Iztueta tuvieron que rendirse 22-21 en Mallabia. Eso permitió a Altuna III e Imaz alcanzarles en la tabla. Las tres parejas figuran en cabeza con tres puntos. Pero no están lejos los perseguidores más cercanos. Les separa uno de Elordi-Albisu y Jaka-Zabaleta, que han reforzado sus aspiraciones con sendas victorias balsámicas.

A dos puntos figuran Larrazabal-Rezusta y Artola-Martija, quienes de todas maneras están a uno de la preciada cuarta plaza con dos partidos por delante. En su contra juega que restan dos duelos directos entre quienes les preceden en la tabla, por lo que dos de esas duplas sumarán con toda seguridad.

Precisamente Ezkurdia-Iztueta y Jaka-Zabaleta se enfrentan en Irurtzun esta noche (22.00, ETB1). Es el último compromiso de la liguilla para el delantero de Arbizu y el zaguero de Tolosa, a quienes un triunfo asegura una plaza entre los cuatro primeros y, en consecuencia, coloca automáticamente en las semifinales del viernes 12 de septiembre en el Navarra Arena.

Unas horas antes, a las 18.00 y en Lumbier, Larrazabal y Rezusta apuran ante Elordi y Albisu sus opciones para no quedar descolgados de forma definitiva. Zabala y Mariezkurrena II, como Ezkurdia e Iztueta, certificarán su pase si ganan a Artola y Martija mañana en el Beotibar de Tolosa. Descansan este fin de semana Altuna III e Imaz, que seguirán con atención los resultados de los oponentes.

Ojo también a los hipotéticos empates, resueltos según el primer criterio por los resultados directos entre las parejas implicadas. Bien los cruces de semifinales –primero contra cuarto y segundo contra tercero– o incluso la propia cuarta plaza pueden depender de este factor.

La liguilla del Masters CaixaBank concluirá el siguiente fin de semana con dos encuentros en Lekeitio (Artola-Martija frente a Elordi-Albisu la noche del viernes 5 de septiembre y Altuna III-Imaz ante Jaka-Zabaleta la tarde del sábado 6, Antzar Eguna en la localidad vizcaína) y uno en Lekeitio el domingo 7 (Zabala-Mariezkurrena II contra Larrazabal-Rezusta).