Jon Mariezkurrena ha rendido a un nivel alto en la liguilla del Masters. F. de la Hera

El Masters vuelve en un pañuelo

Un punto separa a las cinco parejas de cabeza, una de las cuales quedará fuera de las semifinales del Navarra Arena

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Cerrado el paréntesis para la disputa del Aste Nagusia de Bilbao y el Donostia Hiria, el Masters CaixaBank vuelve a escena con la disputa de ... dos partidos hoy, uno a la tarde en Lumbier y otro de noche en Irur-tzun. El compromiso de mañana en el Beotibar de Tolosa completará la sexta de las siete jornadas de la primera fase.

