Mariezkurrena II mete miedo

Altuna III e Imaz disputarán este domingo ante Zabala y Mariezkurrena II en el Navarra Arena la final del Masters CaixaBank tras imponerse anoche ... en sus respectivas semifinales. Será la tercera final de este torneo para Altuna III e Imaz, que perdieron las dos anteriores, mientras que Mariezkurrena II buscará su tercera txapela.

Zabala y Mariezkurrena II lograron su clasificación con relativa comodidad gracias sobre todo a la enorme pegada exhibida por el zaguero de Berriozar, que se anotó hasta siete tantos. Su dominio dio bastantes opciones a Zabala ante un Elordi que solo asomó en ataque en la segunda mitad del partido, mientras que Albisu, tremendamente exigido por los estacazos de Mariezkurrena II y por un material que cogía mucha altura, bastante hizo con mantenerse firme.

Dos errores de Mariezkurrena II en los primeros compases no hacían presagiar la barbaridad de partido que iba a jugar el zaguero navarro. Esos dos regalos permitieron la que iba a ser única ventaja de los colorados en todo el partido (2-1).

Poco a poco el de Berriozar le fue cogiendo el aire al encuentro y comenzó a dominar, manteniendo a Albisu casi siempre del cuadro siete para atrás, lo que permitió que Zabala gozara de buenas pelotas para terminar el tanto. Tres seguidos del riojano, uno de ellos de saque, supusieron el despegue (2-7).

Elordi logró su primer tanto con una volea (3-7), pero una perfecta dos paredes del de Logroño propició otro parcial de 0-3 que siguió abriendo brecha (3-9).

El despegue definitivo llegó con otro parcial de 0-5 en el que Albisu, constantemente exigido por Mariezkurrena II, no pudo llevar a buena varias pelotas (6-16).

De ahí al final, Elordi decidió arriesgar un poco más y ser más agresivo en el remate, logrando tres tantos consecutivos, uno de ellos de saque, que recortaron la diferencia (9-16).

No obstante, el dominio de Mariezkurrena II era tal que imposibilitó cualquier tipo de continuidad. Remarcable su pelotazo atrás para el 10-18 y la posterior dejada de Zabala en cuclillas, a bote pronto. El riojano, que pasó más desapercibido por la exhibición de su compañero, que disputará su cuarta final en busca de su tercer título en este torneo, rubricó su notable partido con una magnífica dejada que selló el pase a la final.

En la segunda semifinal Altuna III e Imaz demostraron haber dejado atrás sus problemas físicos y derrotaron a Jaka y Zabaleta. Despejadas las dudas sobre el estado de Altuna el miércoles en Ordizia, restaba por ver cómo respondían las manos de Imaz y éstas no se resintieron. El oiartzuarra no solo mantuvo el pulso con un pegador como Zabaleta –mandó una pelota por encima del rebote–, sino que terminó imponiéndose y eso no entraba en las cuentas de los azules.

Delante, Altuna III fue marcando territorio poco a poco ante un Jaka irregular y, junto a Imaz, rompieron el partido pasando del 7-7 al 16-9.