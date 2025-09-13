Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mariezkurrena II golpea con la derecha ayer en el Navarra Arena. M. OSÉS

Mariezkurrena II mete miedo

Su tremenda pegada desniveló la primera semifinal del Masters CaixaBank y, con Zabala, se medirá mañana en la final a Altuna III e Imaz

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Altuna III e Imaz disputarán este domingo ante Zabala y Mariezkurrena II en el Navarra Arena la final del Masters CaixaBank tras imponerse anoche ... en sus respectivas semifinales. Será la tercera final de este torneo para Altuna III e Imaz, que perdieron las dos anteriores, mientras que Mariezkurrena II buscará su tercera txapela.

