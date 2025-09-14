Con Mariezkurrena todo es más fácil

La vida en un frontón es más sencilla si a tu espalda tienes a Jon Mariezkurrena. Su tremenda pegada lo condiciona todo y aunque como ... este domingo tenga algún momento de desconexión y regale algo más de lo habitual, su influencia en el juego es tal que hay que hacerlo muy mal o el rival rozar la perfección para peder el partido. Cerca de esa perfección anida Altuna II y si bien el de Amezketa estuvo notable, no alcanzó el nivel de partidos precedentes y perdió junto a Imaz su tercera final en este torneo, las tres con Mariezkurrena como enemigo. El de Berriozar, por contra, suma tres txapelas y una final más en las cinco ediciones de este Masters CaixaBank que cierra la puerta mientras se abre la de la feria de San Mateo para despedir el verano.

Si bien la cátedra se inclinó ligeramente por el binomio Mariezkurrena II-Zabala, una dos paredes y una cortada de Altuna III pusieron el 2-0 provocando que el dinero enseguida se pusiera a la par. Altuna es mucho Altuna.

En el 2-1 el zaguero de Berriozar mandó la pelota por encima del rebote, lo que repetiría poco después, pero en el siguiente tanto falló (3-1).

Altuna III-Imaz 15 - 22 Zabala-Mariezkurrena II Tiempo de juego: 70 minutos y 4 segundos.

Pelotazos: 695.

Tantos de saque: Altuna III, 0. Zabala, 1.

Faltas de saque: Altuna III, 0. Zabala, 0.

Tantos en juego: Altuna III, 5; Imaz, 1. Zabala, 7; Mariezkurrena II, 6.

Tantos perdidos: Altuna III, 3; Imaz, 4. Zabala, 2; Mariezkurrena II, 7.

Marcador: 2-0, 2-1, 3-1, 3-5, 4-5, 4-7, 5-7, 5-11, 6-11, 6-12, 7-12, 7-15, 9-15, 9-16, 11-16, 11-17, 13-17, 13-18, 15-18 y 15-22.

Momios de salida: 100 a 80 a favor de Zabala y Mariezkurrena II.

Incidencias: Navarra Arena. 1.612 espectadores. El recinto se adaptó a la configuración de 2.000 espectadores en lugar de la de 3.000 que se suele utilizar en otros partidos importantes. La coincidencia de la final con el encuentro liguero de Osasuna se notó. Fernando Arretxe fue el encargado de imponer las txapelas a los ganadores. En el previo Larrazabal e Iztueta, sustituto de Albisu, se impusieron a Ezkurdia y Martija por 15-22 en un partido de 57 minutos y 542 pelotazos en el que brilló Iztueta.

A partir de ahí Mariezkurrena se hizo con el partido. Zabala y él comenzaron a cargar con descaro el juego sobre Imaz, al que se le vio más justo que en la semifinal. Sufrió el de Oiartzun arrinconado en los cuadros traseros, siempre por detrás del siete, y aunque a Zabala le costó entrar al remate, los estacazos del zaguero navarro hicieron daño y abrieron brecha en el marcador (5-11).

Los azules alcanzaron su máxima renta con el 7-15. Para entonces Zabala, que estaba muy bien en defensa, había comenzado a hacer daño con algún remate envenenado, multiplicando los problemas de un Altuna que apenas tenía opciones claras de remate para cambiar el signo del partido.

Exceso de relajación

Sin embargo, con el rival herido, Zabala y Mariezkurrena cometieron el error de relajarse y darle aire a un rival peligroso. Altuna comenzó a entrar al remate en mejores posiciones, Imaz se mostró muy sólido en el peloteo y los errores de Zabala y sobre todo Mariezkurrena, alguno grosero cuando tenían dominado el peloteo, le dieron una inesperada emoción a la final (15-18).

El descanso les vino bien a los azules para resetear y volver a los orígenes. A la vuelta Zabala conectó una buena volea tras mover a Altuna y en el siguiente Mariezkurrena volvió a lucir su pegada para castigar a Imaz hasta meterle una pelota envenenada que no pudo devolver (15-20).

Altuna e Imaz volvían a estar contra las cuerdas con la diferencia de que ahora el cansancio –ya estaban por encima de los 600 pelotazos y la hora de juego– apenas les dejaba margen.

En el 15-21 volvió a aparecer Zabala para anotarse su séptimo tanto con una dejada al txoko; y en el último intercambio Imaz no llevó a buena el enésimo pelotazo de Mariezkurrena que no era el mejor, aunque tampoco hacía falta porque el castigo al que habían sometido al oiartzuarra era importante. Es lo que tiene jugar contra Mariezkurrena.