Mariezkurrena II levanta el trofeo con Zabala a su lado. Diario de Navarra
Pelota

Con Mariezkurrena todo es más fácil

El de Berriozar se cala junto a Zabala su tercera txapela del Masters CaixaBank tras una final en la que volvió a dominar con su pegada

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:36

La vida en un frontón es más sencilla si a tu espalda tienes a Jon Mariezkurrena. Su tremenda pegada lo condiciona todo y aunque como ... este domingo tenga algún momento de desconexión y regale algo más de lo habitual, su influencia en el juego es tal que hay que hacerlo muy mal o el rival rozar la perfección para peder el partido. Cerca de esa perfección anida Altuna II y si bien el de Amezketa estuvo notable, no alcanzó el nivel de partidos precedentes y perdió junto a Imaz su tercera final en este torneo, las tres con Mariezkurrena como enemigo. El de Berriozar, por contra, suma tres txapelas y una final más en las cinco ediciones de este Masters CaixaBank que cierra la puerta mientras se abre la de la feria de San Mateo para despedir el verano.

