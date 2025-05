Peio Etxeberria se sube al podio en el txikipark del Atano

Si Peio Etxeberria tenía previstas unas vacaciones la próxima semana tendrá que cancelarlas porque el domingo tendrá que estar presente en el Bizkaia como tercer ... clasificado de este Manomanista. Se ganó el derecho al derrotar a un desdibujado Larrazabal por 22-8 en un Atano III que fue una especie de txikipark gracias a la presencia de decenas de niños que, aprovechando el Gipuzkoako Euskopilota Eguna, estuvieron en el frontón presenciando el partido por el tercer y cuarto puesto.

No fue desde luego el mejor espectáculo porque Peio Etxeberria ventiló a su rival con inusual comodidad. Larrazabal estuvo lejos del pelotari brillante que sorprendió a sus rivales al inicio y se despidió dejando una pobre imagen tras sumar su tercera derrota consecutiva en la competición, lo que no debe empañar su excelente campeonato.

El de Amurrio sólo dio batalla en los primeros compases. Suyo fue el primer tanto tras un error de su rival que le dio la única ventaja en el marcador. Respondió el de Zenotz con dos dos paredes consecutivos que Larrazabal neutralizó con un gancho espectacular que provocó el último abrazo en el marcador (2-2).

A partir de ahí, el saque de Peio Etxeberria comenzó a hacerle daño a su adversario, que aún así mostró detalles de su calidad con una dos paredes de botivolea espectacular que puso el 5-3.

Peio Etxeberria 22 - 8 Larrazabal Tiempo de juego: 45 minutos y 37 segundos.

Pelotazos a buena: 216

Tantos de saque: Etxeberria, 5. Larrazabal, 0.

Faltas de saque: Etxeberria, 0. Larrazabal, 1.

Tantos en juego: Etxeberria, 9. Larrazabal, 4.

Tantos perdidos: Etxeberria, 4. Larrazabal, 7.

Marcador: 0-1, 2-1, 2-2, 5-2, 5-3, 8-3, 8-4, 13-4, 13-6, 15-6, 15-7, 18-7, 18-8 y 22-8.

Tantos de diez o más pelotazos: nueve (ocho para Peio Etxeberria y uno para Larrazabal).

Momios de salida: 100 a 70 a favor de Peio Etxeberria.

Botilleros: Andoni Gaskue secunda a Peio Etxeberria y Koldo Iriarte, a Iker Larrazabal.

Incidencias: Frontón Atano III. Unos 1.700 espectadores. Numerosa presencia de niños aprovechando la celebración del Gipuzkoako Eskupilota Eguna..

El cuarto tanto de saque del delantero navarro le dio una ventaja de nueve tantos (13-4) y aunque no estuvo fino en los dos siguientes, la renta siguió ampliándose hasta alcanzar el 18-7 tras su quinto tanto con el disparo inicial.

El cuarto error de Peio Etxeberria supuso el 18-8 y el último tanto para un Larrazabal que daba muestras de desesperación porque, incluso llevando la iniciativa en el tanto, regaló demasiado con remates más o menos sencillos. Los tres tantos que hubo desde el 18-8 al 21-8 fueron una muestra de ello. El último fue un buruz gain de Peio Etxeberria que según celebró su victoria sevio rodeado de una marabunta de niños, ansiosos por hacerse con alguna muñequera del de Zenotz, que prácticamente sin poder avanzar se las quitó para lanzarlas a su espalda, provocando la salida en estampida de muchos menores.

«He hecho daño con el saque. Hoy he estado centrado, algo que me ha costado en otros partidos», reconoció Peio Etxeberria, sustituto de alguno de los dos finalistas si, Dios no lo quiera, media lesión.