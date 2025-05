«Negar que Altuna es favorito para la final sería de tontos», admite Artola

Los corredores de apuestas cantarán momios de salida de 100 a 60 favorables a Jokin Altuna el domingo en el Bizkaia de Bilbao. Incluso ... pueden ofrecer cuarentas a cienes por abajo. La inclinación de la cátedra no pilla de sorpresa a nadie después de ver al amezketarra batir a Iñaki Artola en la semifinal del año pasado y en todos sus enfrentamientos dentro del Campeonato del Cuatro y Medio desde que accedieron a Primera. Ahora bien, los dos parten de cero. También Altuna III era claro favorito en las finales ante Erik Jaka en 2020 y Aitor Elordi en 2023, resueltas ambas en sentido inverso a la tendencia del dinero.

Lo mismo Artola que Altuna hablaron con naturalidad de la condición de favorito tras elegir en el frontón de la final las cuatro pelotas que tendrán a su disposición la tarde del domingo. Ambos poseen experiencia y tablas suficientes para relativizar esas y otras cuestiones.

El alegiarra admite que «negar que Jokin es favorito sería de tontos. Tanto por mi parte como por la suya. Por algo tiene Altuna ese palmarés. Lo del favorito no me influye, ni positivamente ni negativamente. Jokin es favorito claro y yo iré al Bizkaia a dar la sorpresa, para lo cual necesito poner sobre la cancha mi mejor versión. Si lo consigo, tendré opciones. Y he puesto todo mi foco en eso».

Artola es consciente de que «para jugar de rojo todo el año hay que ganar a los mejores y está claro que el mejor es Jokin»

Jokin Altuna asume partir por delante en los pronósticos. «Salgo con la etiqueta de favorito en la mayoría de los partidos individuales pero, que yo sepa, no gano todos. Eso no me garantiza la victoria».

Prosigue su reflexión el delantero amezketarra: «Si soy favorito será porque he hecho bien las cosas. Ahora bien, sé de dónde vengo y soy consciente del palo que recibí en el primer partido. Suelo tener los pies en el suelo en todo momento. En los difíciles nunca pienso que está todo acabado y soy consciente de que en los buenos no suele estar todo hecho. Me siento bien, con ganas».

Artola pone en valor lo que supone la txapela del Manomanista. «El premio que tiene es jugar todo el año de rojo, ser considerado el mejor pelotari del momento. Para alcanzarlo hay que ganar a los mejores y está claro que el mejor es Jokin».

Retener la txapela

En el caso de Altuna III figura sobre la mesa la posibilidad de ponen fin a una racha de once años sin que alguien haya ganado dos txapelas consecutivas. El último en retenerla fue Aimar Olaizola en 2013 después de recuperarla en 2012. La alternancia ha caracterizado las once ediciones posteriores.

«He estado dos años seguidos en la final, pero ganar dos títulos consecutivos es muy difícil», subraya Jokin Altuna. «Mira lo que me ha costado llegar a esta. Ahora he encadenado dos finales, pero ni la edición de 2024 ni esta han sido nada fáciles. Es el campeonato más importante para todos y sería increíble repetir. Tengo esas ganas, pero prefiero centrarme en completar un buen partido. Si lo consigo, estaré más cerca del premio».

Si bien en el siglo XX era común que el campeón conservara la txapela manomanista, la llegada del XXI supuso un cambio en ese aspecto. Solo lo han logrado en este periodo Juan Martínez de Irujo (2009/10) y Aimar Olaizola (2012/13). Ese dato confirma la dificultad del objetivo.

Anteriormente, sin embargo, no extrañaba que los reinados se prolongaran durante más tiempo. Atano III, campeón desde 1927 tras arrebatar el título a Mondragonés, ganó entre 1940 y 1946 las cuatro primeras ediciones del torneo, bianual entonces. Tomó el relevo Miguel Gallastegi gracias a un triplete (1948, 1950 y 1951).

También repitieron dos años seguidos Arriaran II (1955/56), Ogueta (1958/59), Azkarate (1961/62) y Retegi I (1969/70). El primero de la dinastía de Eratsun enlazó posteriormente cuatro desde 1972 a 1975, como Bengoetxea III (1978/79), Galarza III (1991/92), Beloki (1998/99) y Eugi (99/00). Hay que tener en cuenta que en 1999 se jugaron dos campeonatos por separado, uno organizado por Asegarce y otro por Aspe, empresa recién creada entonces.

Se sale de este mapa Retegi II con nueve txapelas una detrás de otra entre 1980 y 1988, un registro que en la actualidad parece de otra galaxia. Añadió después dos en 1990 y 1993.

Frontón con Olaizola II

De momento, Iñaki Artola se prepara para conseguir una, la primera de su cuenta en caso de victoria. «Hice físico el martes y he hecho frontón con Aimar Olaizola antes de la elección. En las sesiones de frontón no quieres llevarte un mal golpe en el dedo ni hacerte daño. Son controladas. A partir de ahora tomaré un buen masaje, descansaré y la víspera de la final o la misma mañana haré algo de activación. La idea es llegar fresco física y mentalmente».

Durante los quince días entre la semifinal ganada a Larrazabal en el Ogueta y la final del Bizkaia ha llevado a cabo un solo entrenamiento con sparring: «Con Unai Amiano, el aficionado irundarra fichado por Baiko. También compartí uno con él la semana que me enfrenté a Peio Etxeberria en Eibar. Me costó ganarle en ambas. Los jóvenes vienen fuerte».

La hoja de ruta de Jokin Altuna no varía mucho respecto a la del oponente: «El domingo estuve con Exposito en el Bizkaia. El lunes y hoy he llevado a cabo sesiones físicas con el preparador y este jueves haré una técnica de frontón en el Atano III». Ya estuvo la semana pasada en el frontón donostiarra, convertido esta vez en su base de operaciones.

La final llama a la puerta y ha cogido a Iñaki Artola fuera de su ámbito habitual. La reciente llegada de su primera hija le llevó a instalarse «en Andoain. No estoy tan metido en el ambiente de mi pueblo con ocasión de la final, pero tengo ganas de pasar una tarde en Alegia. Son momentos que toca vivir porque nunca sabes si volverás a llegar a la otra final. No huyo de ello, sino que trato de vivirlo con naturalidad e incluso disfrutar en alguna medida de ese ambiente».