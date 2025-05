Joseba Lezeta Miércoles, 14 de mayo 2025, 07:19 Comenta Compartir

Unai Laso cumplió 28 años el martes y quiere celebrarlo el sábado con una victoria frente a Jokin Altuna y el pase a su tercera final del Manomanista. El descanso concedido a la rodilla derecha, castigada por una tendinopatía rotuliana, parece haber surtido efecto positivo. Lo comprobó en el entrenamiento realizado con Aitor Aranguren antes de la elección de material.

– ¿Cómo está la rodilla?

– Lleva mucho tiempo con molestias, dándome guerra. Le doy reposo e intento presentarme bien a los partidos. Necesito descansar en vez de entrenarme tanto y me está yendo bien. He optado por hacerlo así para llegar mejor a la semifinal.

– ¿Ha curado la rodilla?

– A ver si en verano tengo tiempo de descansar un poco más y recuperar la rodilla al cien por cien. Todavía no lo sé a ciencia cierta, pero puede que pare. Veremos cuando llegue el momento porque noto mejoría semana a semana.

– Durante el Parejas ya hizo un paréntesis de un mes entre las últimas jornadas de la primera fase y el inicio de la liguilla de semifinales. ¿Ahora se encuentra mejor que entonces?

– Sí, sí. El Manomanista es más duro y requiere estar bien para poder saltar a la cancha. Está comprobado que las molestias me permiten jugar tranquilamente. Vengo sin problemas a los partidos. Lo que me impiden es entrenarme al cien por cien. A menudo prefiero descansar en lugar de entrenarme fuerte y acabar dolorido.

– Disputó su último partido el 26 de abril y suspendió para el programado el pasado sábado contra Elordi. ¿Qué plan ha seguido estas dos semanas y media?

– No he hecho gran cosa en el frontón. La semana pasada llevé a cabo una sesión técnica. Unos saques y poco más. Este martes en el Atano III jugué un partidillo a seis tantos con Aitor Aranguren para sudar un poco y coger caja.

– ¿Cuántos entrenamientos con sparring ha completado durante el presente Manomanista?

– Pocos. Llegué con el rodaje del Campeonato de Parejas y me he centrado principalmente en coger las distancias para el mano a mano en toda la cancha. Nunca he sido de entrenarme demasiado. Sucede que dispones de uno o dos meses de preparación y llegas saturado al partido de tanto entrenarte. Me lo he tomado con tranquilidad para hacer los entrenamientos que tocaban e intentar llegar fresco y con ganas a los encuentros.

– La mayoría de los pelotaris subrayan la predilección por jugar semana a semana cuando están bien. Usted se ha saltado las dos anteriores. ¿Crea incertidumbre ese paréntesis?

– Crea cierta inquietud. Pero he hecho un buen entrenamiento de frontón esta semana y no hay excusa alguna para el sábado.

– ¿Conforme con el material elegido?

– Sí. Las cuatro pelotas son parecidas. Quizá una de Jokin, de color más marrón, anda algo más. He cogido las que me han gustado, las del cuero que prefiero. Sin problema. Casi todas eran marrones. Son pelotas que nos gustan a los dos.

– No golpeó las pelotas con las manos a pesar de haber entrenador con tacos junto a Aranguren antes de la elección.

– Estábamos en el Atano III desde las nueve de la mañana. Como había bastante tiempo entre el final del entrenamiento y la hora de la elección preferí quitarme los tacos y que Gorostiza, el intendente, me lanzara las pelotas al frontis.

– El Altuna III-Laso ha levantado enorme expectación.

– La gente ha respondido muy bien. El frontón se llenará y eso es hermoso. Hay que dar gracias a los aficionados por su respuesta, tanto en los grandes partidos como en los que no lo son tanto. Hay mucho en juego para los dos y será una batalla. Solo cuatro pelotaris llegan a semifinales y ya está conseguido el premio de iniciar la siguiente edición en la ronda de cuartos. Ahora bien, una vez aquí, tengo una gran oportunidad el sábado e intentaré darlo todo, como siempre. Voy a por el partido.

– Hay dos precedentes del año pasado, el de su victoria clara en la liguilla y el de la derrota rotunda en la final.

– Me dolió mucho aquella final. Ya pasó. He trabajado intensamente en ello. Esto es una semifinal e intentaremos jugar lo mejor posible.

– El saque le ha funcionado a pleno rendimiento hasta ahora.

– Es el primer pelotazo y el más importante. Hay días que sacas mejor y otros lo haces peor. Estoy contento en general. Toca ir concentrado. También Altuna domina el saque.

– ¿Qué destacaría de Jokin en el presente campeonato?

– Lo conocemos y ya no llama tanto la atención... Para ganarle hace falta dar el cien por cien. Si vienes al noventa por ciento, surgen los problemas. Jugó muy bien contra Darío, que no estaba en su mejor momento. Larrazabal le pilló en un día perfecto suyo y aquella tarde Jokin no estuvo cómodo.

– Es la segunda vez que se enfrentan mano a mano en toda la cancha en el Atano III. La anterior fue en agosto de 2021. Usted acababa de volver a Baiko. ¿Qué recuerda?

– Partido bonito. Me fue ganando bastante bien casi todo el rato. Me acerqué en algún momento, pero me superó. Hubo buen ambiente a pesar de las restricciones de la época. Guardo un recuerdo agradable de aquel día. Ha pasado tiempo. Aunque ni Jokin ni yo somos los mismos pelotaris de entonces, se puede asemejar algo. Es un frontón bonito para los dos, bueno para quien ataca. Cuesta defender de atrás.

– Verde entonces, gris ahora. ¿El color cambia el frontón?

– Creo que sí. El frontis era antes tipo Astelena de Eibar. La pelota salía más. Están pintando todos de negro y ya casi no se ven frontones verdes. En mi opinión, lo están fastidiando en ese aspecto. Me gustaba la respuesta anterior del frontis del Atano, más lento ahora. Es la pintura. Eso no significa que la pelota no salga. Si le das, va. Este frontón me gusta a pesar del cambio. Aunque el frontón conserva viveza, la de antes era mayor.