La rodilla de Laso, lista para la semifinal contra Altuna III

Unai Laso ha despejado cualquier duda sobre el estado de su rodilla en el entrenamiento que ha completado junto a Aitor Aranguren este martes en ... el Atano III y ha confirmado su participación en la semifinal del Manomanista que le enfrentará a Jokin Altuna este sábado en el frontón donostiarra. «Hemos entrenado un poco, tampoco mucho. Ha sido un partidillo a cinco o seis tantos para sudar un poco y coger caja, que también hace falta. La rodilla me está dando guerra desde hace mucho tiempo. Intento llegar bien a los partidos, por eso prefiero descansar en lugar de entrenar tanto. Me está yendo bien. Llego a los partidos al cien por cien».

El de Bizkarreta baraja la opción de «parar un poco más durante el verano para recuperar la rodilla al cien por cien. He hecho pocos entrenamientos con sparring durante el presente Manomanista. Llegas rodado del Campeonato de Parejas y se trata sobre todo de coger las distancias. Nunca me ha gustado entrenarme con demasiada intensidad y llegar saturado a los partidos. Intento tomármelo con tranquilidad para llegar fresco al día del encuentro».

Jokin Altuna espera «al mejor Unai. Sé que ha tenido molestias, incluso antes de empezar el Campeonato de Parejas. No soy nadie para decir que tiene. Pero ya hemos visto que partidos ha jugado. Todos sabemos lo bien que está Artola y mira lo que le hizo. Le veo centrado. Hasta el momento ha sido el mejor pelotari del campeonato, pero eso no garantiza ganar la txapela».

En la elección de material, Jokin Altuna se decantó por pelotas de 105.9 gramos (número 1) y 106.1 (2), más pesadas que las elegidas a continuación por Unai Laso, de 105.2 (3) y 105.4 (4). Ninguno de los dos puso objeción alguna al cestaño presentado por Martin Alustiza.

El campeón del Cuatro y Medio expresó que «las cuatro son parecidas. Una de Jokin, de color más marrón que las otras, anda un poco más. He cogido las que me han gustado, las del cuero que me ha gustado».

La valoración de Altuna III no varió mucho respecto a la del adversario: «Me han gustado mucho las dos que he elegido yo. Me han entrado bien en la mano. Las suyas tampoco me han disgustado. No hay excusa alguna».