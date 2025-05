«Jugar contra Jokin es mirar arriba y conoces al vecino, al de la tienda...»

Joseba Lezeta San Sebastián Miércoles, 21 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

– ¿Qué tiene distinto jugar contra Altuna III?

– He disputado la final del Parejas ante Rezusta, un pelotari al que me he enfrentado desde ... infantiles. También Jaka es un pelotari cercano a mí. Pero jugar contra Jokin es mirar arriba en el frontón y ves al vecino, el de la tienda... Conoces a todos. Sientes que el pueblo entero está en el frontón. Hay que saber llevar una situación que en ocasiones me ha sacado del partido. Espero que no ocurra este vez gracias a la experiencia acumulada.

– Defina a Jokin como rival. – Es el mejor. No ha ganado en el Parejas y se puede decir que Laso le barrió en la semifinal del Cuatro y Medio, pero las estadísticas están ahí. Resulta difícil ganarle, mentalmente siempre mantiene la concentración, es muy rápido de piernas... Muy completo. Para ganarle, necesito hacer un gran partido. Contra otro ves la opción de que puede valerte una actuación mediana o de que el rival puede salirse del partido. Contra Jokin no existe esa posibilidad. Me espera una final dura y complicada que requerirá mucho acierto de mi parte si quiero ganar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión