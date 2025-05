Altuna: «¿Los precios de las entradas? El público está respondiendo muy bien, pero cuidado»

- ¿Le piden ahora más o menos entradas para la final que los primeros años?

- Olaia, la taquillera, me mandó el domingo el número ... del que disponía y para el miércoles estaban colocadas todas. Los de mi cuadrilla ya las habían reservado por internet la noche del sábado, después del partido contra Laso. Ya en la semifinal del Atano III pedí a Olaia más de cien. Va mucha gente de Amezketa.

- Algunas canchas cuestan 140 euros. ¿Qué le parece el precio?

- Mucho. Entiendo que las entradas de las finales sean más caras. Me parece más caro, por ejemplo, cobrar 45 euros el partido del Parejas que jugué con Bikuña frente a Peña II y Albisu en Donostia en la última jornada de la primera fase. Vieron que era a vida o muerte y subieron los precios. Quedaban por delante los playoff, la liguilla de semifinales... El pelotazale está respondiendo muy bien, pero soy partidario de andar con cuidado en esa cuestión. Ojo porque la gente se cansa. Hay que mimar al que va al frontón. Es una opinión que comparten mis compañeros.

- ...

- Luego, lo que pasó en Bilbao la tarde que jugué contra Darío. Las siete de la tarde, y todos a la calle. Empezó a las cinco y cuarto. Festival de dos partidos. Siempre he conocido tres los sábados en el Labrit. Ahora son dos. En Eibar, lo mismo: tres. No hay que cambiar esas cosas. Una vez que has pagado la entrada, tú decides si ves dos partidos, dos y medio o tres. Pero hay que darte la opción.