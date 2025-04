Jokin Altuna: «Si Larrazabal ha sido capaz de ganar a Ezkurdia, es capaz de ganar a cualquiera

Jokin Altuna e Iker Larrazabal han separado este miércoles en el Astelena de Eibar el material con el que jugarán el próximo domingo el primer ... partido de la liguilla de cuartos de final del Manomanista. Ambos han quedado satisfechos con las pelotas que se han encontrado.

Altuna III entra en competición tras su prematura eliminación del Parejas que le ha permitido tener tiempo para preparar esta cita: «No tengo excusas. Estoy bien y, aunque he jugado pocos partidos, no tengo por esa parte ningún miedo y si pierdo no será por eso. La preocupación es el rival, que viene de ganar su último partido».

«No tengo ningún exceso de confianza», ha dicho el delantero de Amezketa que no se ve favorito. «Todos los que estamos aquí estamos por méritos propios y ya hemos visto al pelotari al que acaba de ganar. Si ha sido capaz de ganar a Ezkurdia, es capaz de ganar a cualquiera. No tengo dudas del rival y sé el partido que tengo que hacer».

Para Iker Larrazabal será su estreno en una liguilla del Manomanista a la que ha llegado tras superar a Ezkurdia por 22-21. Su estreno ante Altuna III no es un partido cualquiera: «Será un partido difícil. Jokin es el mejor pelotari. Es un partido difícil pero bonito en el que espero hacer lo que sé y ganar».

En opinión de Larrazabal, este duelo ante Altuna III tendrá poco que ver con el que jugó ante Ezkurdia: «Este es un partido distinto. Jokin juega de otra manera, pero creo que si puedo hacer mi juego puedo ganar», ha comentado el delantero alavés que ha reconocido que el otro día terminó «justo físicamente», aunque «esta semana he entrenado bien».

En cuanto a la clave para dar la sorpresa, Larrazabal cree que «tengo que estar bien en ataque, darle velocidad a la pelota y pegarle atrás».