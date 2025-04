Habrá un enfrentamiento riojano en el Manomanista 25 años después

Las eliminatorias de octavos de final del Manomanista han dejado una liguilla de cuartos de final bastante parecida a la del pasado año. Repiten ... seis pelotaris y entran Peio Etxeberria y Larrazabal en lugar de Zabaleta –ausente en esta edición– y Ezkurdia. Habrá dos pelotaris guipuzconos, dos navarros, dos riojanos, un vizcaíno y un alavés, de los que cinco representarán a Aspe y tres a Baiko. Pero sin duda lo más destacado será el enfrentamiento que se producirá el viernes en el Ogueta entre Darío y Zabala, dos pelotaris riojanos que reeditarán un derbi que no se producía en el Manomanista desde hace 25 años cuando en el Adarraga se vieron las caras Capellán y Santi.

Precisamente Darío y Zabala consiguieron que en la pasada edición volviera a haber dos pelotaris de La Rioja en una edición del Manomanista 24 años después. Entonces no se tuvieron que enfrentar dado que el sorteo envío al de Ezcaray y al de Logroño a partes opuestas del cuadro.

Sin embargo, este año el sorteo ha mandado a Darío a la misma parte del cuadro que a Zabala, aunque el de Ezcaray debía derrotar a Peña II para coincidir ambos en la liguilla. Darío no falló en el Labrit (22-11) y el viernes dos pelotaris riojanos volverán a enfrentarse en el Manomanista 25 años después.

Joseba Ezkurdia El delantero de Arbizu no estará en cuartos de final diez años después de su última ausencia

Para encontrar el último precedente hay que remontarse a la edición de 2000, al 26 de marzo, cuando en primera ronda Capellán y Santi se vieron las caras en el Adarraga de Logroño. Ambiente de gala en el recinto riojano para un partido que no cumplió las expectativas. Venció Capellán por 22-2 pese a sus molestias en el codo. El delantero de Hervías sumó diez tantos de saque en un partido de 27 minutos de duración y 118 pelotazos a buena en el que el zaguero de Huércanos, que con anterioridad había alcanzado las semifinales de la competición reina, fue barrido. La historia de Miguel Capellán en aquella edición duró una semana más ya que fue eliminado por Jokin Errasti en el Beotibar por 22-11.

Curiosamente Darío, que debutó en el Manomanista en 2020 tras ganar el Promoción en 2019, es el segundo pelotari con más experiencia en esta fase, no en vano es su sexta presencia consecutiva en esta ronda. Altuna III, con once participaciones seguidas, es de los ocho pelotaris quien más veces ha jugado en cuartos, una ronda en la que por primera vez en los últimos diez años no estará Joseba Ezkurdia. El de Arbizu había jugado las últimas nueve ediciones y no estaba fuera desde que en 2015 cayera por 22-20 ante Bengoetxea VI en octavos.

Aspe La promotora eibarresa cuela a cinco pelotaris en la liguilla. Larrazabal salva el honor de Baiko en octavos

Del resto de participantes, Artola y Laso jugarán los cuartos de final por cuarta vez, Elordi y Peio Etxeberria suman su tercera participación, Zabala la segunda, mientras que Larrazabal es el único debutante en estas lides una vez que Senar, el otro debutante del Manomanista, quedó eliminado ante Elordi.

Tras la disputa de los octavos de final también se sabe que Larrazabal jugará dos partidos de la liguilla de cuartos en Labastida y en el Labrit, mientras que Peio Etxeberria lo hará en Zumaia y el Astelena.