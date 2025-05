Darío no se rinde: «Algún día tendrá que salir la moneda por la otra cara»

Joseba Lezeta San Sebastián Sábado, 3 de mayo 2025, 08:15 Comenta Compartir

Darío habla con complicidad de Jokin Altuna, a quien conoce desde los ocho o nueve años. «El día del sorteo nos miramos porque cuando abrieron las bolas vimos que compartiríamos grupo si yo superaba a Jon Ander Peña en octavos de final. Nos entró la risa. Podíamos coincidir de nuevo en el Manomanista. Esta vez toca en la última jornada de la liguilla».

El de este domingo en el Bizkaia de Bilbao es el cuarto de una serie de duelos iniciada en la semifinal de la edición de 2020 en el Astelena de Eibar. Jokin Altuna cortó el paso a la final a Darío gracias a un peleado 22-15. Posteriormente les ha cruzado la liguilla de cuartos, en la primera jornada de 2022 en el Bizkaia y en la tercera de 2024 en el Astelena. Ambas acabaron con sendos y apurados 22-19 favorables al amezketarra.

Buenos amigos, les toca ser rivales durante cerca de una hora. «Es una pena que uno de los dos vaya a quedar fuera del campeonato», confiesa Darío. «Espero que este año sea él. Jokin está acostumbrado a ganar. Me ha tocado perder a mí, pero algún día tendrá que salir la moneda por la otra cara».

«Son partidos especiales para ambos y complicados para mí», reconoce Altuna III. «Por suerte para mí, he podido ganar bastantes, pero soy consciente de la dificultad».

El triple campeón manomanista alaba al riojano: «Darío es muy completo. Saca muchísimo, tiene golpe... Para mí, es el pelotari que mejor físico tiene de todos contra quienes he jugado. Una bestia. Llega a todos los sitios. Si no marcas bien el remate, llega fácil a defender tanto a la pared izquierda como al ancho».

Darío devuelve las loas: «Nos conocemos desde pequeños, nos queremos mucho y Jokin siempre habla bien de mí, pero hay más pelotaris que yo con una capacidad física terrible. La gente está cada día más preparada y los pelotaris somos atletas listos para esfuerzos duros, así como para tener explosividad y potencia. Nuestra puesta a punto está dirigida cada vez más al frontón. Antes adecuábamos la preparación del atletismo a la pelota. Cada vez es más específica gracias a los preparadores».

«Muy físico»

«Será un partido muy físico», recalca el pelaire. «Desde ese punto de vista veo fuerte a Jokin. Contra Zabala planteó un partido físico, se le vio bien y en ningún momento noté que se llenara. Si repite ese planteamiento frente a mí, estamos ante un choque duro en el que nos tocará sufrir mucho».

Jokin Altuna comparte esa opinión: «Entre nosotros siempre salen partidos exigentes y estoy convencido de que volverá a ser así este domingo. Tengo la sensación de que en el Bizkaia ninguno de los dos romperá al contrario».

El delantero amezketarra se siente ante «una final, como lo era el partido contra Zabala. Soy consciente de que para ser campeón debía ganar cuatro finales. Me quedan tres. Me lo tomo como un todo o nada. El año pasado también caí en la primera jornada de la liguilla, pero aquello es historia. Ahora estoy centrado en este partido. El día de Zabala fue importante porque tuve como rival a un gran pelotari y fui capaz de dar la vuelta a la situación. Eso me da confianza».

La gusta a Darío lo que rodea al Manomanista, la competición en la que mejor se desenvuelve. «Cuando llega este campeonato disfrutas del ambiente que se crea en torno a los partidos. La gente te dice una cosa o la otra. Muchas veces para bien. En ocasiones te dan un poco de cera. Para mí, que tampoco soy un habitual en las grandes citas del calendario, estas semanas son especiales».