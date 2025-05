La cuenta pendiente de Artola y Peio Etxeberria

El Astelena vivirá mañana uno de esos partidos grandes con el duelo entre Artola y Peio Etxeberria en el que ambos se jugarán su presencia ... en las semifinales del Manomanista en un cara o cruz. Sin embargo para los dos la victoria no conlleva únicamente la clasificación, que ya es mucho, sino la posibilidad de resarcirse y saldar una cuenta pendiente.

Iñaki Artola porque después de que en 2021 no pudiera disputar la final del mano a mano ante Jokin Altuna por una lesión muscular del dorsal ancho del hombro derecho, tiene una nueva posibilidad si consigue superar el examen del domingo. «En el deporte todo lo que te pasa lo puedes tomar de forma negativa o positiva. En este caso en su día fue un momento duro, pero con el tiempo he encontrado la manera para que eso me motive y me ayude. Para mí sigue siendo un motivo para seguir entrenando. Quiero llegar otra vez a una final Manomanista», asegura el de Alegia.

Y es que aquel partido tenía una significación muy especial para él y no sólo por ser la final de finales: «Esa final era especial para mí por muchos motivos: porque era una final manomanista y porque además era contra Jokin, el rival de siempre, el del pueblo de al lado».

Por eso, el hecho de que por ahora no sólo pueda volver a jugar una final, sino que en ella pueda estar también Altuna III le abre una posibilidad que no quiere desaprovechar: «Por ahora es posible que coincidamos otra vez, que vuelva a ocurrir así que... ¿por qué no?».

Artola ha utilizado aquella final que no jugó como motivación y Peio prefiere no darle demasiadas vueltas al partido

Pero la motivación de Iñaki Artola no es menor a la de Peio Etxeberria. El de Zenotz, profesional desde 2017, es subcampeón del Cuatro y Medio en 2023 y 2024 y campeón del Parejas en 2024. Sin embargo, Peio nunca ha pisado unas semifinales del Manomanista, una competición que incluso no disputó el pasado año por decisión empresarial pese a estar programado. De alguna forma, la posibilidad de clasificarse sería una suerte de reivindicación: «No sé si reivindicar, pero por lo menos estoy disfrutando. El primer partido disfruté mucho, luego vino Unai y no supe gestionar el momento, aunque él lo hizo muy bien. Y el otro día saqué un partido difícil adelante y estoy muy contento por ganar a Elordi, un campeón», recuerda. «Ahora es una final a 22 tantos, a un partido. Así me lo tomé también contra Aitor. Si hago lo mío, estaré ahí».

Cuando se le cuestiona sobre si la posibilidad de jugar una semifinal le presiona en exceso, el navarro prefiere pasar de puntillas: «Es la primera vez que me veo en una situación de este tipo en el mano a mano. Estoy a 22 tantos de mi primera semifinal, pero no le doy vueltas. Es un partido a 22, un cara o cruz. Eso es lo que pienso».

Aunque tanto Artola como Peio Etxeberria son dos pelotaris de amplia experiencia, será la primera vez que los dos se vean las caras en el Manomanista, donde las eliminaciones prematuras o el hecho de ir por diferentes ramas ha impedido que haya precedentes.

Único precedente

No obstante, ambos sí saben lo que es enfrentarse mano a mano. Sucedió hace dos años en la Feria de San Mateo, dentro del partido correspondiente del desafío del vino. En aquella ocasión, Peio se impuso 18-14 a Iñaki. «Me ganó bien», recuerda Artola. «Tengo en la cabeza ese partido y sé que tendré que jugar más que ese día si quiero ganar».

Hay expectación de cara a este partido de mañana. Ayer, a última hora de la tarde, quedaban alrededor de 500 entradas a la venta, la gran mayoría en el rebote, que a buen seguro volarán en las próximas horas. Hay en juego un billete para semis.