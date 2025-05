La capacidad de resiliencia de Unai Laso

La rodilla derecha, otra vez la rodilla derecha, ha vuelto a condicionar el desempeño de Unai Laso en un campeonato. Un dolor agudo en ... esa articulación le ha obligado a suspender su partido del sábado en el Labrit ante Elordi y, aunque su ausencia no tiene trascendencia de cara al campeonato al estar ya clasificado, ha sembrado las dudas de cara a su semifinal el 17 de mayo en el Atano III ante Altuna III. Es la misma rodilla que debido a unas molestias le hizo suspender un partido de parejas en Bilbao el pasado mes de abril para descansar y llegar sin dolores, aunque corto de preparación, a este Manomanista en el que de momento camina con paso firme.

Esa rodilla derecha le ha dado problemas desde que en febrero de 2023 se hiciera daño jugando un partido del Parejas en la 'Uni' de Markina. El de Bizkarreta, formando pareja con Eskiroz y con el partido perdido ante Elordi y Zabaleta (8-20), se dio un fuerte golpe en esa zona contra el murete que delimita la grada al tratar de alcanzar una dos paredes de Elordi. No obstante, el problema no fue ese golpe. «El daño me lo hice antes. Cuando Elordi echo la dos paredes yo fui hacia la contracancha y me tiré de rodillas para intentar llevarla, ahí es cuando noté el golpe en la rodilla derecha. Luego ya me fui hacia el murete y me di contra él, pero el daño me lo hice al tirarme de rodillas», explicó.

Ese fuerte impacto le hizo tomar una decisión: «Ya llevo unos cuantos golpes en las rodillas, y casi siempre es en el mismo sitio por la forma que tengo de tirarme. Normalmente no suelo llevar rodilleras, pero a partir de ahora me pondré para proteger mejor las rodillas y evitar hacerme daño».

Cronología de las lesiones de Unai Laso 1 4 de marzo de 2019 Rotura en el sóleo de su pierna derecha 2 7 de julio de 2022 Microrotura en el pectíneo del cuádriceps izquierdo 3 7 de septiembre de 2023 Artirtis traumática en la cadera izquierda 4 11 de febrero de 2023 Inflamación de la rodilla derecha 5 4 de abril de 2023 Rotura del lambrum de la cadera derecha 6 2 de junio de 2023 Apendicitis aguda 3 de mayo de 2025 Tendinopatia rotuliana en la rodilla derecha. Esta es la inflamación del tendón rotuliano, que conecta la rótula con la tibia

Laso estuvo con la articulación inflamada varios días pero pudo jugar con aparente normalidad el siguiente partido del Parejas. De hecho, sólo suspendió el último choque de la liguilla de semifinales por un problema en su mano izquierda cuando estaba clasificado junto a Imaz para pelear por las txapelas ante Elordi y Zabaleta. Sin embargo en la final, con 12-16 en el marcador, Laso resbaló y se hizo daño en la cadera derecha, retirándose a vestuarios. A su vuelta sólo pudieron hacer un tanto.

Los días siguientes fue sometido a diferentes pruebas ante la persistencia de las molestias en la cadera, una lesión que no era nueva, no en vano apenas un año antes se produjo una artritis traumática en la cadera izquierda tras resbalarse con una bebida en la contracancha del frontón de Ordizia, lo que le hizo estar un mes alejado de los frontones.

Seis meses de baja

Mientras esperaba el resultado de las pruebas tuvo que ser operado de urgencia por una apendicitis aguda y apenas cuatro días después, Baiko comunicó que Laso sufría «una rotura de labrum de cadera derecha». Nueva operación y seis meses de baja ya que no volvió a jugar hasta el 6 de diciembre en el Beotibar, en la segunda jornada del Parejas, más de ocho meses después de aquella final del Parejas.

El proceso de recuperación fue largo y tedioso porque incluso tuvieron que ponerle un ligamento, lo que, según comentó el doctor Iñigo Simón, responsable médico de Baiko, «altera el funcionamiento de la masa muscular». Laso tuvo que aprender a realizar gestos específicos y a acostumbrarse a jugar con dolor. «Lo pasé mal después de la lesión. Tuve partidos muy malos en el Campeonato de Parejas. Me dolía incluso al andar», dijo. «Hay ocasiones durante los partidos en las que apoyo mal los pies, voy un poco más tarde. Siempre hay cosas por mejorar», señaló.

Aún así, tras el Parejas le dio para alcanzar la final del Manomanista, que perdió ante Altuna III, y ganar el Cuatro y Medio frente a Peio Etxeberria.

En el último Parejas, donde alcanzó la liguilla de semifinales junto a Iztueta, sólo suspendió por mal de manos, pero cuando tenía previsto disputar un par de partidos por parejas para no estar sin jugar más de un mes antes de su debut en el Manomanista, el de Bizkarreta anunció que suspendía su partido en el Bizkaia al sufrir unas molestias en la rodilla derecha.

Esas mismas molestias reaparecieron tras su enfrentamiento ante Artola en el Labrit tras la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final y ahora le obligan a suspender su partido del sábado.

Lo cierto es que desde que en mayo de 2022 ganara el Manomanista frente a Ezkurdia, Laso no ha tenido suerte con las lesiones. Se hizo daño en el tendón del cuádriceps izquierdo en julio de ese mismo año, luego vino la artritis traumática en Ordizia, los golpes en la rodilla derecha, el lambrum, la apendicitis aguda y otros problemas menores que le han impedido disfrutar de su profesión. Su capacidad de superación está fuera de toda duda.