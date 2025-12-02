Zubizarreta y Landa, de la plata en la Liga de Naciones a la búsqueda del oro

Beñat Zubizarreta (Ataun, 2005) y Unax Landa (Oiartzun, 2005) han conquistado la medalla de plata por parejas en la Liga de Naciones de Bilbao. El ... delantero no intervino en la final, mientras que el zaguero la inició pero fue sustituido a la conclusión del primer set. De nuevos juntos, emprenden este martes por la tarde en Oiartzun otra aventura tan interesante como la vivida con la selección de Euskadi, incluso más complicada.

El Torneo Bankoa ABANCA-DV es un nuevo objetivo común para dos prometedores manistas que iniciaron hace tiempo su relación con Baiko. Participan en sus entrenamientos con asiduidad. Pero esto es competición. Encuentran en su camino a Iker Egiguren (Azpeitia, 2003) y Endika Santesteban (Zubieta, 2006), zaguero en la órbita de Aspe. La cita es hoy a partir de las 19.00 horas en el Madalensoro de Oiartzun, el frontón donde ha crecido casi hasta los dos metros Unax Landa.

Zubizarreta, hermano de Iraitz –el III de la dinastía iniciada en Azkoitia y continuada en Ataun–, y el zaguero local llevan colgado el cartel de favoritos ante dos pelotaris que vienen de superar a Apaolaza y Calvo en Matiena. Iker Egiguren es hermano de Julen, el azpeitiarra profesional de Aspe. Zurdo de buena derecha, alcanzó la final hace dos ediciones con Bernaola. Ahora le toca llevar la voz cantante al lado de un Santesteban menos experimentado pero fuerte y con margen de progresión.

La modificación del calendario llevada a cabo sobre la marcha por la organización varió el cartel. Así, acompañan al partido de categoría sénior dos del cuatro y medio en los que también intervienen tres medallistas de plata en la Liga de Naciones con la selección de España. Laia Salsamendi (Etxauri, 2006) y Andrea Capellán (Santo Domingo, 2006) se enfrentan en el partido que abre el festival. A continuación saltarán a la cancha Goiuri Zabaleta (Leitza, 2009) y Leyre Oskoz (Lantz, 2007), la única que no ha jugado en Bilbao.