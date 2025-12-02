Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unax Landa, en una edición anterior del Torneo Bankoa ABANCA-DV. Lobo Altuna
Pelota-Torneo Bankoa ABANCA-DV

Zubizarreta y Landa, de la plata en la Liga de Naciones a la búsqueda del oro

Egiguren y Santesteban suponen el primer escollo este martes a las 19.00 horas en Oiartzun, donde también Laia Salsamendi y Goiuri Zabaleta son favoritas

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:03

Comenta

Beñat Zubizarreta (Ataun, 2005) y Unax Landa (Oiartzun, 2005) han conquistado la medalla de plata por parejas en la Liga de Naciones de Bilbao. El ... delantero no intervino en la final, mientras que el zaguero la inició pero fue sustituido a la conclusión del primer set. De nuevos juntos, emprenden este martes por la tarde en Oiartzun otra aventura tan interesante como la vivida con la selección de Euskadi, incluso más complicada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

