Igoa y Canseco se libran de una buena tras pasarlas canutas

Josu Igoa (Etxarri, 2003) y Álvaro Canseco (Madrid-Logroño) acceden a octavos de final del Torneo Bankoa ABANCA-DV tras pasarlas canutas en su debut ... en Fuenmayor, donde estuvieron a punto de firmar también la despedida. Se han librado de una buena.

Caían 6-14 víctima de meteduras de mata propias, sobre todo a cargo del zaguero pero también del delantero. Bingen Beitia (Zeanuri, 2006) y Markel Calvo (Markina, 2006) se las prometían felices en un duelo en el que los errores de la pareja rival bastaban para que su casillero creciera.

Igoa-Canseco 22 - 19 Beitia-Calvo Tiempo de juego 41 minutos y 45 segundos

Pelotazos a buena 304

Tantos de saque Igoa, 6. Beitia, 5.

Faltas de saque Igoa, 0. Beitia, 0.

Tantos en juego Igoa, 4. Canseco, 2. Beitia, 3. Calvo, 2.

Tantos perdidos Igoa, 3. Canseco, 6. Beitia, 3. Calvo, 7.

Marcador 0-3, 1-3, 1-4, 3-4, 3-11, 6-11, 6-14, 14-14, 14-15, 17-15, 17-18, 20-18, 20-19 y 22-19.

De repente, sin que mediara más que un cambio de pelota, el desconcierto cambió de color, del rojo al azul. Los rezagados comenzaron a encontrar la zurda de Calvo y el zaguero markinarra entró en crisis. En un abrir y cerrar de ojos estaban 14-14. Vuelta a empezar. Ahora bien, con los estados de ánimo distintos a los de diez minutos antes.

Asentado Canseco dentro de un tono flojo, el encuentro, sin dejar de ser malo de solemnidad, tomó otro rumbo y acabó 22-19 a favor de Igoa y Canseco entre lamentaciones de unos y otros.

Josu Igoa, botillero de su paisano Joanes Bakaikoa en los partidos individuales, encontró la manera de llegar a 22 después de estar con un pie fuera.

Gusta Madina

Las apariencias engañan. Unax Madina (Beasain, 2007) desequilibró la eliminatoria de promesas a pesar de su apariencia frágil, de un cuerpo en el que parece escaso de fuerza. Sin embargo, la tiene, aunque permanezca escondida para la vista.

De otra manera no se entiende el sotamano de zurda que soltó al principio del partido que ganó 10-22 en compañía del rocoso Dorkaitz Meabe (Dima, 2007) a Julen Rekalde (Iraizotz, 2007) y David Salinas (Briñas, 2008), zaguero de posturas agradables pero autor de demasiados errores. Además de nueve fallos en el peloteo dejó sin respuesta positiva otros dos o tres saques del delantero contrario.

Rekalde-Salinas 10 - 22 Madina-Meabe Tiempo de juego 41 minutos y 59 segundos.

Pelotazos a buena 335.

Tantos de saque Rekalde, 0. Madina, 4.

Faltas de saque Rekalde, 0. Madina, 0.

Tantos en juego Rekalde, 4. Salinas, 2. Madina, 6. Meabe, 1.

Tantos perdidos Rekalde, 2. Salinas, 9. Madina, 0. Meabe, 4.

Marcador 0-8, 2-8, 2-11, 6-11, 6-18, 8-18, 8-21, 10-21 y 10-22.

Incidencias en torno a 125 espectadores en el frontón municipal de Fuenmayor. Elva González, directora de una de las oficinas que Bankoa ABANCA posee en Logroño, representó a la firma patrocinadora del torneo.

Madina pegó sotamanos con las dos manos, empleó la volea para obligar a Rekalde y, para satisfacción del aficionado más exigente, gozó el noventa por ciento de sus pelotazos. Despejó con alegría, naturalidad y altura desde la pared izquierda. Beasaindarra, pertenece al club Intxurre de Alegia, donde seguro que Iñaki Artola le tiene en su radar.

Madina-Meabe e Igoa-Canseco volverán a escena el domingo 2 de noviembre en Matiena para enfrentarse en octavos a Egurrola-Ormaetxea e Iker Egiguren-Santesteban, respectivamente.