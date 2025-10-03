Ibarluzea y Apaolaza, dos zurdos tú a tú en Villabona

El cruce entre dos delanteros guipuzcoanos zurdos en categoría sénior. Oier Ibarluzea (Urretxu, 2006) y Xabier Apaolaza (Hernani, 2003), marca hoy a partir de las ... 19.00 horas en Villabona la tercera jornada de la primera ronda del Torneo Bankoa ABANCA-DV. El club local Behar Zana, impulsor de numerosas modalidades, abre así un mes de octubre en el que también recibirá la visita del Campeonato del Cuatro y Medio el viernes 17, con Jaka sobre la cancha en la segunda jornada de la liguilla de cuartos.

Mientras, la pelota aficionada ofrece un menú con ingredientes cercanos a Villabona, sobre todo en promesas. Janitz Sagastibeltza (Leitza, 2007) y Aimar Beroz (Andoain, 2008) juegan contra dos pelotaris de Ibarra, el delantero Aitor Perurena (2008) y Hodei Castro (2007), integrantes ambos del Tolosa. Sus seguidores, como los de Beroz, apenas deberán desplazarse unos kilómetros para apoyarles.

Sagastibeltza, pelotari bonito al que le falta de momento poder, forma parte de la saga de los Bengoetxea. Es nieto de Mikel, el IV, doble campeón del Parejas en 1983 y 1984 al lado de Maiz II. Janitz también es sobrino de Bengoetxea VII, Ibai, en su día delantero de Frontis. Acompaña al leitzarra un Beroz rocoso y trabajador.

También estará en juego a continuación un billete para octavos de final. Ibarluzea, presente por primera vez en la principal de las dos categorías, lleva de compañero a Asier Balerdi (Aiegi, 2004), hijo de un exprofesional –Alfredo– y autor el año pasado de una actuación interesante junto a Aranberri. Hasta tal punto que tuvieron contra las cuerdas en Azpeitia a los posteriormente campeones Beñat Apezetxea y Cuairan. Terminaron 22-19.

La potente zurda de Ibarluzea, potente abre huecos y le ha permitido destacar asimismo dentro del cuatro y medio. Añadir un punto de capacidad rematadora le ayudaría a progresar.

Enfrente, Apaolaza apadrina a Mikel Leonet (Oiartzun, 2006), zaguero que hasta ahora había participado en promesas. Posee potencia en la derecha y una zurda suelta. Ha andado justo de manos en algunas fases de su trayectoria. Ha crecido en el Oiarpe ensombrecido en parte por la presencia de Unax Landa. Tiene como delantero a un pelotari habilidoso que se ha codeado con los mejores en los campeonatos oficiales y que, sin embargo, no no ha encontrado mucha presencia en los torneos privados.

Las dos parejas ganadoras de hoy repetirán el viernes 31 de este mes en Leitza, donde entrarán en liza Markel Salaberria-Figueroa en promesas e Irribarria-Sotil en mayores.