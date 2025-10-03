Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier Apaolaza se prepara para rematar con su zurda. Iñigo Royo
Torneo Bankoa ABANCA-DV

Ibarluzea y Apaolaza, dos zurdos tú a tú en Villabona

Sagastibeltza, nieto de Bengoetxea IV, y Beroz juegan en promesas contra los ibartarras Perurena y Castro a partir de las 19.00 horas

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:59

Comenta

El cruce entre dos delanteros guipuzcoanos zurdos en categoría sénior. Oier Ibarluzea (Urretxu, 2006) y Xabier Apaolaza (Hernani, 2003), marca hoy a partir de las ... 19.00 horas en Villabona la tercera jornada de la primera ronda del Torneo Bankoa ABANCA-DV. El club local Behar Zana, impulsor de numerosas modalidades, abre así un mes de octubre en el que también recibirá la visita del Campeonato del Cuatro y Medio el viernes 17, con Jaka sobre la cancha en la segunda jornada de la liguilla de cuartos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

