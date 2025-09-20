Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anzizar, Albeniz, Paraguayo VII, Etxaniz, Goiburu e Ibarzabal juegan este sábado en Getaria. Íñigo Royo
Pelota-Torneo Bankoa ABANCA-DV

Getaria se mantiene fiel a su cita anual

El Sahatsaga alberga la jornada inaugural este sábado a las 17.00 horas con cuatro debutantes en promesas y la novedad de Goiburu en categoría sénior

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:55

El verano termina este sábado. También, cómo no, en Getaria, cuya trainera local pone punto final este fin de semana a una de nuevo fructífera ... temporada y donde el peso del turismo desciende en esta época del año. A la vez, llega el otoño y arranca el Torneo Bankoa ABANCA-DV, que conserva una estrecha relación con la localidad natal de Juan Sebastián Elkano. Una vez más, a pocos metros del Cantábrico, el frontón Sahatsaga acoge a partir de las 17.00 horas la primera jornada de la competición con un cartel sugerente y joven.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  6. 6 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  7. 7 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  8. 8

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10 Protesta en apoyo a Palestina frente al Kursaal en el arranque del Zinemaldia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Getaria se mantiene fiel a su cita anual

Getaria se mantiene fiel a su cita anual