Getaria se mantiene fiel a su cita anual

El verano termina este sábado. También, cómo no, en Getaria, cuya trainera local pone punto final este fin de semana a una de nuevo fructífera ... temporada y donde el peso del turismo desciende en esta época del año. A la vez, llega el otoño y arranca el Torneo Bankoa ABANCA-DV, que conserva una estrecha relación con la localidad natal de Juan Sebastián Elkano. Una vez más, a pocos metros del Cantábrico, el frontón Sahatsaga acoge a partir de las 17.00 horas la primera jornada de la competición con un cartel sugerente y joven.

Paraguayo VII (Nájera, 2009) y Unax Ibarzabal (Markina, 2008) juegan en promesas contra Julen Etxaniz (Azkoitia, 2009) e Iker Anzizar (Doneztebe, 2009). Los cuatro son noveles en la competición. Participan por primera vez.

Tanto Paraguayo VII como Ibarzabal crecen bajo el paraguas de Baiko, que ha puesto algo más que la mirada sobre ellos. El delantero riojano, menudo, ha demostrado mejoría en sus últimas apariciones. Lleva un zaguero de buenas posturas que entra con facilidad por los ojos, Ibarzabal. El markinarra sufre de las manos, que han ralentizado su progresión.

Enfrente estará Julen Etxaniz, hijo del exprofesional Iban, aquel prometedor pelotari en categorías inferiores, sacador y especialista del cuatro y medio que no acabó de cuajar en la máxima categoría. Hablan bien de Anzizar, ganador cadete del torneo manomanista de Amezketa en agosto. Rocoso, maneja bien las dos manos y posee pegada de derecha. Los resultados le acompañan.

La eliminatoria de los sénioirs tomará el relevo con caras conocidas en el torneo. Mikel Aranbarri (Azkoitia, 2004) y Unai Albeniz (Aia, 2003) buscarán la victoria frente a Andoni Sarasibar (Lantz, 2005) y Artea Goiburu (Segura, 2005), posiblemente el menos baqueteado de los cuatro protagonistas. Suplente la pasada edición en Matiena, los organizadores le conceden esta vez plaza de titular.

Aranbarri aporta sobre todo remate, mientras que la constancia y el trabajo han sido las señas de identidad de Albeniz desde sus inicios. En el bando rival, Sarasibar compensa la falta de pegada y poderío físico con inteligencia y saber estar. No solo fue campeón promesa de este torneo en 2023, sino también el mejor pelotari de aquella final. Goiburu, segurarra formado en las filas del Lapke de Lazkao, presenta planta y dos buenas manos que deberían ayudarle a cuajar y dar un salto hacia arriba dentro del campo aficionado.

Las parejas ganadoras obtendrá el billete para los choques de octavos de final del viernes 17 de octubre en el Gurea de Azkoitia, donde Pérez y Segurola esperarán a los vencedores de promesas y Fernández y Apeztegia, a los de categoría sénior.