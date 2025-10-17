Fernández saca a pasear la puntilla en el Gurea de Azkoitia

Trece tantos de jugada anotó Jorge Fernández (Fuenmayor, 2002) en la incontestable victoria 22-5 al lado de Unax Apeztegia (Elizondo, 2003) ante Andoni Sarasibar ( ... Lantz, 2005) y Artea Goiburu (Segura, 2005) que coloca a los ganadores en los cuartos de final del Torneo Bankoa ABANCA-DV. El riojano acaparó el principal protagonismo anoche en Azkoitia. Estuvo letal con el gancho.

La diferencia en el resultado invita a creer en una eliminatoria resuelta por la vía rápida. Error. Hubo que trabajar. Cruzaron a buena 445 pelotazos en 48 minutos, cifras altas para semejante ventaja.

Incidencias: cerca de 200 pelotazales en el frontón Gurea de Azkoitia, donde Ioritz Otaegi, director de la oficina de Bankoa ABANCA de Azpeitia, representó a la firma patrocinadora.

Fernández-Apeztegia 22 - 5 Sarasibar-Goiburu Tiempo de juego 48 minutos y 7 segundos

Sarasibar y un Goiburu que no perdió la cara y dominó incluso varios peloteos resistieron ante una pareja sólida y baqueteada en la categoría. Pueden ser alguien en esta edición.

Pegaron más de derecha Beñat Pérez (Legazpi, 2008) y Aimar Segurola (Asteasu, 2007) que Julen Etxaniz (Azkoitia, 2009) e Iker Anzizar (Doneztebe, 2009). Más bregados en el campo juvenil, esa difrencia les ayudó a solventar la eliminatoria de promesas y avanzar a la siguiente ronda.

Terminó el zaguero asteasuarra con un magnífico derechazo que botó a la altura del siete y medio. Pérez gustó en varios remates estilo Jaka. Amenaza de gancho y cambio de postura en el último momento para terminar con una volea de zurda al txoko. Amortiguó bien la pelota en el último instante en un par de acciones.

Pérez-Segurola 22 - 14 Etxaniz-Anzizar Tiempo de juego 44 minutos y 41 segundos

Pelotazos a buena 366

Tantos de saque Pérez, 5. Etxaniz, 1

Faltas de saque Pérez, 0. Etxaniz, 1

Tantos en juego Pérez, 6. Segurola, 3. Etxaniz, 3. Anzizar, 2

Tantos perdidos Pérez, 3. Segurola, 5. Etxaniz, 5. Anzizar, 2

Marcador 3-0, 3-2, 4-2, 4-5, 5-5, 5-6, 10-6, 10-7, 13-7, 13-12, 20-12, 20-14 y 22-14

Estuvo dominado Anzizar, al que el encuentro asignó la tarea de aguantar. Flojeó Etxaniz en defensa más de lo que cabía esperar en su frontón, ante su gente. No se rindieron con el 13-7 adverso y se acercaron a un tanto, 13-12. Una cortada de Segurola y dos saques de Pérez sirvieron para empezar a abrir brecha de nuevo, ya sin respuesta.