Eñaut Lizeaga y Bernaola, a la arena este domingo en Zestoa

Sube la temperatura del Torneo Bankoa ABANCA-DV. La segunda jornada de cuartos de final este domingo a las 11.00 en el frontón Gurutzeaga ... de Zestoa servirá de aperitivo para la final del Campeonato del Cuatro y Medio, programada unas horas más tarde en Bilbao.

Eñaut Lizeaga (Astigarraga, 2004) y Aingeru Bernaola (Mañaria, 2004) saltan a la arena como cabezas de serie y candidatos al máximo galardón. La presencia en la final, que sería la primera para el delantero y la segunda para el vizcaíno –subcampeón en 2024 con Ekhi Irribarria de compañero–, está a dos victorias.

El primer escollo llega con nombres y apellidos sorprendentes: Oier Hormaetxe (Lezama, 2002) y Xhoe Lazkoz (Urtasun, 2003). Sorprendentes porque ambos ejercen de suplentes y, casualidad, fueron rivales en octavos en Soraluze. La organización repesca a Hormaetxe como recambio de Oihan Etxeberria, presente en el Mundial de frontball con Euskadi. Su compañero, Lazkoz, eliminado en primera ronda, se reincorporó con éxito en la segunda para cubrir la vacante del lesionado Antton Apezetxea.

La presencia del menor de los Lizeaga –el mayor, Ekain, es profesional de Baiko– garantiza diversión. Potente y poderoso, imprime velocidad desde el saque. Luce además una volea descomunal y capacidad rematadora. Lo mismo arranca del público un 'oh' de admiración que un 'oh' de decepción solo un minuto después. Engancha. La tendencia a perder los papeles y descentrarse le ha penalizado más de una vez.

Bernaola, al que últimamente se le resisten los resultados positivos, debe aportarle un punto de serenidad y de confianza. Infatigable, en sus participaciones anteriores ha llamado la atención por la seguridad y la capacidad de trabajo.

Enara Gaminde (Laukiz, 2007), campeona en 2023 y ausente hace doce meses por lesión, abre el cartel frente a Maddi Barrokal (Bergara, 2005), sustituta de la local Naroa Agirre, embarcada como Oihan Etxeberria en el Mundial de frontball. La combinación presenta el interés añadido de ver enfrentadas a dos pelotaris que apenas coinciden en el frontón, ya que Gaminde, zaguera, se encuentra en la órbita del Emakume Master Cup, mientras que Barrokal, delantera, figura en la plantilla de Ados.

Las aspiraciones de Barrokal pasan por frenar en primer lugar el saque de Gaminde, de ejecución elegante. La bergararra sabe tocar la pelota de derecha a bote.

Cuatro navarros en promesas

Intercalados entre las protagonistas de la jaula y los del partido de parejas sénior, aparecerán sobre la cancha del Gurutzeaga los promesas. Igor Nazabal (Betelu, 2008) y Jon Patxi Okiñena (Etxaleku, 2007) entran en acción ante Pablo Aldaz (Auza, 2008) y Xuban Telletxea (Leitza, 2008), respaldados estos por las victorias contra Elola-Karrera en Lekunberri y frente a Olaiz-Artetxe en Soraluze. Les habrán proporcionado tranquilidad.

Seguido de cerca por Baiko, Nazabal llama la atención por la naturalidad de sus posturas y la chispa de la derecha. Demuestra soltura por los dos flancos. Maneja asimismo el juego de aire, quizá la faceta con mayor margen de mejora. Tiene 17 años y proyección de futuro.

Aldaz, oponente directo esta vez, demostró ante Olaiz habilidad y técnica para enredar. Pero Nazabal se desplaza en corto más rápido que el oiartzuarra.