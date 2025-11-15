Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eñaut Lizeaga se lanza al saque en un partido del torneo. José Mari López

Pelota - Torneo Bankoa ABANCA-DV

Eñaut Lizeaga y Bernaola, a la arena este domingo en Zestoa

El Gaminde-Barrokal del cuatro y medio abrirá un cartel de tres partidos que incluye en promesas el duelo entre delanteros Igor Nazabal-Pablo Aldaz

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:57

Comenta

Sube la temperatura del Torneo Bankoa ABANCA-DV. La segunda jornada de cuartos de final este domingo a las 11.00 en el frontón Gurutzeaga ... de Zestoa servirá de aperitivo para la final del Campeonato del Cuatro y Medio, programada unas horas más tarde en Bilbao.

