La derecha del zurdo Egiguren manda en el frontón de Matiena

El zurdo Iker Egiguren (Azpeitia, 2003) posee una derecha capaz de mandar la pelota al rebote. Lo ha demostrado en varias ocasiones. También dejó constancia ... del poder de su mano menos buena en el positivo estreno junto a Endika Santesteban en el Torneo Bankoa ABANCA-DV en el frontón de Matiena. Xabier Apaolaza (Hernani, 2003) y Markel Calvo (Markina, 2006), repescados para sustituir al enfermo Igoa y al lesionado Canseco, se inclinaron 22-11 ante dos pelotaris que mandaron con autoridad en el peloteo.

«Últimamente estoy gozando más de derecha que de zurda», confesó el hermano del profesional de Aspe Julen Egiguren tras la victoria. Varios remates de Apaolaza permitieron a los suplentes responder a un 9-4 adverso y aproximarse a un tanto en el 10-9. Un espejismo.

La derecha de Egiguren volvió a abrir huecos en la cancha. Creció la distancia entre Apaolaza y Calvo, lo que incrementó la dificultad a la hora de defender. Y al amparo del delantero azpeitiarra, Santesteban jugó cómodo, sin nadie que le apretara de verdad.

En cuartos de final, Beñat Zubizarreta y Unax Landa tratarán de interponerse en la trayectoria de Iker Egiguren y Santesteban en el Madalensoro de Oiar-tzun.

Mikel Egurrola (Etxebarria, 2007) y Aratz Ormaetxea (Bergara, 2007) tuvieron que picar piedra para superar en categoría promesas a Unax Madina (Beasain, 2007) y Dorkaitz Meabe (Dima, 2007), adelantados 6-12 merced a un prometedor arranque de encuentro. Gozaba Madina sus sotamanos derecha, como hizo en el compromiso de primera ronda en Fuenmayor, y aguantaba Meabe.

Acudieron Egurrola y Ormaetxea al cestaño del juez, donde encontraron una pelota tosca, fundamental para el demoledor parcial de 16-1 que les proporcionó el triunfo y el pase a cuartos de final.

La derecha de Ormaetxea sometió a Meabe con mayor intensidad. Las devoluciones del zaguero de Dima caían lentas de frontis y Egurrola, valiente, se lanzó decidido a por el remate. La zurda le funcionó a base de ganchos y de paradas al txoko.

Unax Madina, una de las notas agradables de la categoría en la presente edición del torneo, volvió a causar buena impresión. De aspecto menudo, goza mucho y maneja tanto la volea como el sotamano. Habrá que seguir su progresión.

Idiazabal, el viernes con chicas

Concluida la ronda de octavos de final, el frontón Igarondo de Idiazabal dará este viernes a las 18.30 horas el pistoletazo de salida a los cuartos de final con la incorporación además de la competición del cuatro y medio para mujeres. La pamplonesa Aizane Ibarrola y la oñatiarra Madalen Etxegarai serán las primeras en saltar a la cancha.

En promesas, los cabezas de serie Murua y Julen Salaberria esperan a Pérez y Segurola, mientras que en mayores Cestau y Cuairan, zaguero campeón en 2024, entrarán en liza ante Fernández y Apeztegia, excelentes en Azkoitia. Esta combinación atrae.