Egurrola realiza un saque con Madina atento al resto. IGNACIO PEREZ
Torneo Bankoa Abanca - DV

La derecha del zurdo Egiguren manda en el frontón de Matiena

El delantero azpeitiarra y Santesteban, como Egurrola y Ormaetxea en promesas, avanzan tras imponer su pegada ante los suplentes

Joseba Lezeta

San Sebastián

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El zurdo Iker Egiguren (Azpeitia, 2003) posee una derecha capaz de mandar la pelota al rebote. Lo ha demostrado en varias ocasiones. También dejó constancia ... del poder de su mano menos buena en el positivo estreno junto a Endika Santesteban en el Torneo Bankoa ABANCA-DV en el frontón de Matiena. Xabier Apaolaza (Hernani, 2003) y Markel Calvo (Markina, 2006), repescados para sustituir al enfermo Igoa y al lesionado Canseco, se inclinaron 22-11 ante dos pelotaris que mandaron con autoridad en el peloteo.

