Unai Amiano, en el frontón Uranzu de Irun. F. de la Hera
Pelota

Juanito Goñi, único manista profesional de Irun anterior a Amiano

Presente en las programaciones de la empresa Jolas Nahi en Mutriku, participó en el Manomanista de Segunda

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:53

La información corresponde a Juanjo Aldako, alma mater del Torneo Kurpil durante muchos años. «Estos días he escuchado que Unai Amiano es el primer manista ... profesional de Irun. Ese dato no es correcto. Juanito Goñi jugó en su día para la empresa Jolas Nahi, que organizaba partidos en el frontón de Mutriku de la mano de Albisu. Formado en el Kurpil, era delantero y llegó a participar en el Manomanista de Segunda. Se enfrentó a Jokin Errasti».

