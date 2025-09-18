Juanito Goñi, único manista profesional de Irun anterior a Amiano
Presente en las programaciones de la empresa Jolas Nahi en Mutriku, participó en el Manomanista de Segunda
San Sebastián
Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:53
La información corresponde a Juanjo Aldako, alma mater del Torneo Kurpil durante muchos años. «Estos días he escuchado que Unai Amiano es el primer manista ... profesional de Irun. Ese dato no es correcto. Juanito Goñi jugó en su día para la empresa Jolas Nahi, que organizaba partidos en el frontón de Mutriku de la mano de Albisu. Formado en el Kurpil, era delantero y llegó a participar en el Manomanista de Segunda. Se enfrentó a Jokin Errasti».
Con anterioridad destacaron en el campo aficionado manistas irundarras como los hermanos Tranche, Norberto y Juanito, el propio Juanjo Aldako y Juanito Etxebeste.
