Juanenea derrota a Ansa II pero ambos sonríen

Juanenea ha derrotado a Ansa II por 28-30 en el último partido de la liguilla del Individual. El resultado les vale a los dos ... para clasificarse para la semifinal, que volverá a enfrentarles el próximo sábado, ya que Juanenea hizo lo que tenía que hacer, que era ganar el partido, mientras que Ansa II hizo el mínimo, alcanzar los 24 tantos para sumar el punto que necesitaba. Azpiroz se queda fuera.

Ansa II jugó mermado por su lesión en el brazo. No pudo imprimir su habitual potencia en los remates y Juanenea no deasprovechó la ocasión. Sumó seis tantos de saque y aunque el partido se manejó en márgenes estrechos, logró abrir una pequeña brecha superado el ecuador del partido (15-20).

El campeón no cedió y llegó a igualar el choque (24-24) con una dos paredes que sellaba su pase a la semifinal, pero no consiguió ponerse por delante. Con 27-29, otra dos paredes del de Urnieta estrechó el margen, pero un error en el tanto siguiente le dio el triunfo a Juanaenea.

Ambos volverán a jugar el próximo sábado por un puesto en la final, donde espera desde hace una semana Barrenetxea IV.