Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanenea logró la victoria que necesitaba para juga rsla semifinal. Arizmendi
Remonte

Juanenea derrota a Ansa II pero ambos sonríen

Los dos logran su objetivo y volverán a jugar el próximo sábado en la semifinal del Individual de la que queda eliminado Azpiroz

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:33

Juanenea ha derrotado a Ansa II por 28-30 en el último partido de la liguilla del Individual. El resultado les vale a los dos ... para clasificarse para la semifinal, que volverá a enfrentarles el próximo sábado, ya que Juanenea hizo lo que tenía que hacer, que era ganar el partido, mientras que Ansa II hizo el mínimo, alcanzar los 24 tantos para sumar el punto que necesitaba. Azpiroz se queda fuera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  4. 4 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 136 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  8. 8

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  9. 9

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  10. 10

    El Juzgado avala la compra de Balenciaga por Abu Dhabi Ports y Premier Marine y evita su cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Juanenea derrota a Ansa II pero ambos sonríen

Juanenea derrota a Ansa II pero ambos sonríen