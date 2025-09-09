Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elección de material este martes en el Navarra Arena DV
Pelota

Jokin Altuna, el gran ausente en el Navarra Arena

El amezketarra no ha acudido a la elección de material al pasar una mala noche, pero se le espera para la semifinal del torneo CaixaBank del viernes

Raúl Melero

Raúl Melero

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:47

Jokin Altuna ha sido la gran ausencia en la elección de material para las semifinales del Masters CaixaBank que se disputarán el viernes a partir ... de las 21.15 horas en el Navarra Arena de Pamplona. El amezketarra ha pasado mala noche y ha dejado a su compañero Imaz ser el encargado de retirar el material que le medirá en la segunda semifinal del viernes a Jaka-Zabaleta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  4. 4

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada Â«por errorÂ» en un servidor de una empresa de Israel
  5. 5 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  6. 6 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  7. 7

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  8. 8

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  9. 9 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  10. 10 La fiesta se impone a la tensión en el Alarde de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jokin Altuna, el gran ausente en el Navarra Arena

Jokin Altuna, el gran ausente en el Navarra Arena