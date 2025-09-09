Jokin Altuna, el gran ausente en el Navarra Arena

Jokin Altuna ha sido la gran ausencia en la elección de material para las semifinales del Masters CaixaBank que se disputarán el viernes a partir ... de las 21.15 horas en el Navarra Arena de Pamplona. El amezketarra ha pasado mala noche y ha dejado a su compañero Imaz ser el encargado de retirar el material que le medirá en la segunda semifinal del viernes a Jaka-Zabaleta.

Según el parte médico facilitado por la empresa Altuna «ha presentado esta noche (la pasada) un proceso de malestar general acompañado de diarrea y vómitos, compatible con un cuadro de gastroenteritis vírica». Por ello se le ha recomendado reposo en su domicilio para su total recuperación. El delantero guipuzcoano tiene el miércoles partido en Ordizia dentro del festival de Euskal Jaiak y la empresa es optimista para que pueda tomar parte también. Así las cosas, se da completamente por seguro que Altuna III salte el viernes por la noche al Navarra Arena para intentar colarse en la finalísima del domingo.

Además de la enfermedad de Altuna, hay que añadir que su compañero Ander Imaz ha estado con mal de manos aunque está repuesto ya de las dolencias «He probado esta mañana y la mano iba bien. Si no, no estaría aquí», ha comentado después de escoger el material. Unas pelotas «vivas» como ha dicho. Todas ellas a partir de 105 gramos y ha elegido la más pesada del lote, una de 106,5.

Enfrente de los guipuzcoanos Altuna-Imaz estarán Jaka-Zabaleta y para el zaguero de Etxarren «no significa nada» que Altuna haya pasado una mala noche y que Imaz haya tenido una lesión en una de sus manos. «Aunque le tengamos a Ander en el 9 no te puedes fiar porque Jokin está delante», ha comentado Zabaleta. Jaka tiene ganas de «llegar a mi primera final del Masters CaixaBank» y ha eludido colgarse el cartel de pareja favorita. «Si miras las clasificación entramos como cuartos, así que…».

En la semifinal que abrirá la noche estelar en el Navarra Arena, muchas miradas estarán puestas en Jon Mariezkurrena, quien jugará detrás de Zabala. Han elegido tres pelotas de 104,9, 106,1 y 105,8. «Estoy contento con el material», ha significado el de Berriozar quien ha ducho que «la pared izquierda del frontón es áspera, agarra y se nota que no se juegan muchos partidos aquí». Ello no es ninguna excusa porque ha indicado que «es el mismo frontón para los cuatro, así que no influirá».

Mariezkurrena ha repartido halagos para Jon Ander Albisu al subrayar que «está en un buen momento y muy sólido» en su juego. El ataundarra, que ha atendido a la prensa después de haber retirado junto con Elordi tres pelotas de 105,3, 105,6 y 104,9 , se ha mostrado «satisfecho» con el material y espera «un partido muy duro siempre contra Mariezkurrena». Albisu ha señalado que «llegamos en buen momento a la semifinal, hemos andado a gusto Elordi y yo y la clave estará, como siempre en no regalar y aprovechar las oportunidades que tengamos de hacer tanto».