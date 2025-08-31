Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jaka, el pasado 17 de agosto en Zarautz. Aura Erro
Pelota

Jaka y Zabaleta dan un paso adelante en Irurtzun

Derrotaron a Ezkurdia e Iztueta por 22-20 para sumar su tercer punto en el Masters CaixaBank

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:32

Jaka y Zabaleta sumaron el sábado por la noche en Irurtzun su tercer punto en el Masters CaixaBank tras imponerse en un partido reñido a ... Ezkurdia e Iztueta por 22-20 tras casi una hora de juego y 470 pelotazos.

