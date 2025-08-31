Jaka y Zabaleta dan un paso adelante en Irurtzun
Derrotaron a Ezkurdia e Iztueta por 22-20 para sumar su tercer punto en el Masters CaixaBank
San Sebastián
Domingo, 31 de agosto 2025, 11:32
Jaka y Zabaleta sumaron el sábado por la noche en Irurtzun su tercer punto en el Masters CaixaBank tras imponerse en un partido reñido a ... Ezkurdia e Iztueta por 22-20 tras casi una hora de juego y 470 pelotazos.
Los ganadores fueron casi todo el partido por delante en el marcador, alcanzando su máxima ventaja en el 12-17. Sin embargo, un parcial de 6-0 dio la alternativa a Ezkurdia e Iztueta, que no consiguieron rematar la faena.
Tras el descanso, Jaka y Zabaleta recuperaron la iniciativa para ponerse con un favorable 18-21, pero Ezkurdia se negó a entregar la cuchara y acercó a los colorados a un solo punto (20-21). Entonces los azules solicitaron descanso para aclarar las ideas y tras un gancho y una volea de Jaka, firmaron el tanto 22 que les mantiene con vida en el campeonato.
El delantero de Lizartza fue el pelotari más acertado del partido sumando nueve tantos en juego y uno más con el saque. «Ha sido un paso adelante importante», dijo Jaka en referencia al triunfo. «Empezamos con poca confianza pero partido a partido hemos ido mejorando»
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.