Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Larrazabal y Mariezkurrena II abandonan la cancha del Adarraga mientras Iztueta y Jaka se saludan. LOF

Jaka e Iztueta amargan la tarde a Larrazabal y Mariezkurrena II

El delantero de Lizartza y el zaguero de Tolosa empiezan con buen pie el Torneo San Mateo y dejan al borde de la eliminación a una de las favoritas

Joseba Lezeta

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:40

Jaka e Iztueta han dado el primer paso para disputar la final del Torneo San Mateo tras sacar de sus casillas por momentos a Iker ... Larrazabal y Jon Mariezkurrena, favoritos para la cátedra gracias sobre todo al excelente rendimiento del zaguero de Berriozar las últimas semanas. La visita de este domingo al Adarraga, sin embargo, se le atragantó desde el principio y los débiles síntomas de recuperación mostrados a lo largo del encuentro se desvanecieron cuando el marcador indicaba un 17-13 después de ir diez tantos por detrás en el 16-6. Mariezkurrena se atrevió con una dos paredes inoportuna y defectuosa. Significó el 18-13. De vuelta a la cancha tras el descanso, Jaka sentenció ayudado por una pelota de poca salida del frontis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  2. 2

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  3. 3 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  6. 6

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  7. 7 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  8. 8

    Descuelgan del puente del Kursaal a dos manifestantes propalestinos
  9. 9 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  10. 10

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jaka e Iztueta amargan la tarde a Larrazabal y Mariezkurrena II

Jaka e Iztueta amargan la tarde a Larrazabal y Mariezkurrena II