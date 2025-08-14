La lección de Jagoba Arrasate a Mikel Goñi en el frontón: «Le da igual que sea de fútbol o pelota, entiende de todo» El técnico del Mallorca, exentrenador de la Real Sociedad, brilló como botillero del popular expelotari en el torneo local 'Calet y Boiret'

I.G. San Sebastián Jueves, 14 de agosto 2025, 20:28

Jagoba Arrasate no sólo es un auténtico entendido del fútbol, sino también un experto en el mundo de la pelota. Y es que pese a su dilatada trayectoria en Primera, donde ha entrenado a equipos como la Real Sociedad, Osasuna o el Mallorca, el técnico de Berriatua ha demostrado recientemente ser un experto en el frontón. Así lo descubrió este miércoles en la primera edición del torneo 'Calet y Boiret', donde ejerció de botillero de MIkel Goñi. La leyenda pelotazale demostró que quien tuvo retuvo pero también quedó prendado de los consejos que le dio el entrenador vizcaíno. «Le da igual que sea de fútbol, pelota o remo porque entiende de todo y tiene mucha vista. Sabe transmitir y mandar», aseguraba el expelotari.

Jabao Arrasate, que actualmente entrena al Mallorca, acudió al Frontón de Sineu para tomar parte en el torneo 'Calet y Boiret', en cuya primera edición tomaron parte ocho delanteros por parejas. Eso sí, lo hizo como botillero de MIkel Goñi, una leyenda en el mundo pelotazale y que se jugaba el tercer puesto con Xabi Ortiz de Urbina de pareja en la cancha. Lo logró, sí, tras derrotar a la pareja Iñaki Lizaso- Fernando Bretón por 22-13. Y en buena medida gracias a los consejos de un Jagoba Arrasate que sorprendió al pelotari navarro por sus conocimientos.

«Lo conozco desde hace mucho tiempo y también juego a pala con su primo. Le gusta la pelota y entiende este deporte. Desde fuera se ve más y a él le da igual que sea de fútbol, pelota o remo porque entiende de todo y tiene mucha vista. Sabe transmitir y mandar. Se agradece la ayuda que nos ha hecho», explicaba Mikel Goñi, actualmente de 48 años, al periódico local Diario de Mallorca.

En los mismos términos se manifestó su compañero de frontón, Xabi Ortiz de Urbina, quien no dudó en ensalzar los conocimientos de Jagoba Arrasate sobre pelota. De hecho, al término del encuentro desveló cuál había sido la contribución del entrenador vizcaíno sobre la cancha. «Nos ha ayudado a jugar tranquilos. Nos decía que nos centráramos en colocarnos bien y en meternos bien a la pelota. Poco a poco nos hemos ido poniendo y, en mi caso, me ha ayudado a estar más tranquilo y a acabar de soltarme más con la bola», añadió al mismo medio local.