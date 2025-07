«Intento no ponerme mucha presión, aunque un poco siempre hace falta»

Martxel Iztueta es uno de los zagueros de moda. El tolosarra superó con nota su prueba de fuego en el último Parejas, alcanzando la ... liguilla de semifinales junto a Laso, y ese buen rendimiento ha hecho que Baiko haya depositado su confianza en él, convirtiéndole en un asiduo de los principales torneos del verano. Se encuentra inmerso en el Masters CaixaBank y en San Fermín formó pareja junto a Artola, quedándose cerca de la final. No estará en La Blanca en Vitoria, pero sí en el Aste Nagusia de Bilbao y en el Donostia Hiria y, en ambos torneos, repitiendo con Artola como compañero. «Con Iñaki juego muy a gusto. Ya jugamos juntos en San Fermín y aunque no pudimos llegar a la final, creo que hicimos un buen papel. A ver si podemos mejorarlo en los siguientes torneos», avisa Iztueta que señala que el verano «por ahora está yendo bastante bien. De juego me encuentro muy bien y estoy con bastante ilusión».

Aunque sus números en este 2025 (12 victorias por 14 derrotas) son peores que los de 2024 (23 triunfos por 17 derrotas), el zaguero tolosarra está dejando actuaciones brillantes como la que protagonizó en el Masters CaixaBank en Otxandio junto a Ezkurdia, ante Artola y Martija (22-14). «Allí hicimos un muy buen partido y las pelotas que me dejó en el tres y en el cuatro las aproveché bastante bien». No obstante, una semana después cayó con estrépito ante Peio Etxeberria y Mariezkurrena II por 22-4. «Ese partido lo perdimos con mucha claridad pero, para ser sinceros, no nos vimos tan mal en la cancha como para perder así», comenta sin mostrarse preocupado.

Hasta hace unos meses las manos eran su principal quebradero de cabeza, pero esos problemas parecen cosa del pasado porque «están respondiendo muy bien, muy bien», recalca. «Llevo más de un año sin casi problemas. Al final del Parejas tuve alguno pero, en general, no he tenido casi complicaciones. Ahora protejo mejor las manos, las cuido más. La edad también hace y las manos, como el cuerpo, se van haciendo».

«¿Zaguero de moda? No sé. Sí es verdad que la empresa me está dando bastantes oportunidades y es de agradecer»

Sin duda alguna, Iztueta es ahora mismo el zaguero de moda: «¿Zaguero de moda? No sé. Sí es verdad que la empresa me está dando bastantes oportunidades y es de agradecer. Quitando el torneo de Gasteiz voy a jugar tres torneos y estoy muy contento por eso», señala con cierta timidez. «Es verdad que ahora la gente me reconoce más por la calle y me anima más, pero por ahora todo va bien, nadie ha venido a decirme algo a malas», añade entre risas este estudiante de Derecho. «De momento los estudios los compagino bien con la pelota, aunque la pelota me va un poco mejor que los estudios», señala sonriendo. «He tenido exámenes hace poco y todo ha ido normal. La verdad es que me gusta bastante la carrera. Además, mi padre también es abogado y eso me ayuda».

Con 21 años y el nivel de exigencia al que ya está sometido, Iztueta dice llevar bien esa presión: «Un poco siempre hace falta para exigirte mejorar en cada entrenamiento, pero intento no ponerme mucha y tampoco es que la empresa me haya puesto demasiada. Estoy disfrutando bastante. Es verdad que los partidos que he jugado en Primera han sido con buenos compañeros, pero de momento no he notado mucha presión. Yo me pongo la presión que hace falta e intento no darle a esto más importancia de la que tiene. Hay que llevarlo así».